指司法不確定性再添一例 游盈隆：再押柯文哲能改變什麼？
民眾黨主席柯文哲再遭裁定羈押，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，台灣司法的高度不確定性再添一例，再羈押柯文哲三個月能改變什麼？
游盈隆說，人身自由是人權之首，剝奪人身自由，是對人權最嚴厲的剝奪，等同剝奪所有一切人權。
游盈隆說，北檢羈押柯文哲近四個月，偵結起訴，起訴證據連民進黨創黨元老、美麗島辯護律師謝長廷都說薄弱。再押三個月能改變什麼嗎？
游盈隆說，檢方辦案遇瓶頸，原因可能是辦案能力不足，也可能是辦錯方向。以犧牲被告人權，不斷延押，根本視人權為無物，台灣還能自稱人權立國嗎？
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