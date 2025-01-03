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柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

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柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲再次被押進土城看守所，去年9月他遭到羈押禁見關了4個月，柯文哲透露自己在看守所的日子裡，拜讀了許多書籍，甚至因燈光太昏暗，讓他讀到「眼睛很痛」，柯文哲讀的書包羅萬象，除了看了很多歷史書，還有兔子圖鑑、太極拳、研究清酒，最經典的是一本《大查帳》。《大查帳》講述的是國之興亡，必有會計，強調「任何一個精通國王帳冊的人，都會變得比國王更有力量！」

先前被羈押114天，柯文哲只能看書消磨難熬的日子，民眾黨公職輪流安排寄書給他，書單一籮筐，包括《2049百年馬拉松》、《國家的品格：個人自由與公共利益，跨越數百年的史詩之爭》、《大國政治的悲劇》、《鄧小平改變中國-從華國鋒到鄧小平》、《韓國史-悲劇的循環與宿命》等政治類書籍以外，幕僚希望柯文哲能平撫心情，也寄了不少生活工具書，讓他有機會研讀各種知識。

這些書包括《陳氏太極拳習拳要點全解》、《「獺祭」的挑戰：從深山揚名世界的日本酒傳奇》，另外也不知道柯文哲是不是喜歡兔子，幕僚也寄給他《兔子品種超圖鑑》，另一本《兔子的真心話》，從情緒判讀、舉止反應、飼養照護到習慣養成，教柯文哲判讀兔子的情緒，例如，「對兔子訓話時，牠會轉過身去以示抗議！嘎哩嘎哩地磨著牙…」。

除了了解兔子的心情，柯文哲也研讀判讀人性的《別相信任何人》，以及與愛情相關的情感系列書籍，包括《幸福到老》，張愛玲的《半生緣》…。

柯文哲看書看得快，短時間內吸收了大量知識，民眾黨發言人吳怡萱先前表示，送許多種類的書進去看守所給柯文哲，而這些都是同仁喜好的書籍，也希望讓柯文哲讀讀大家喜歡的書。

京華城 柯文哲

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