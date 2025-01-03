柯文哲再遭押…陳昭姿批「拿不出清楚證據」：玩的是政治 非關不可

民眾黨前主席柯文哲昨再遭裁定羈押。民眾黨立委陳昭姿今表示，檢方一次一次找理由，但就是拿不出清楚證據，其實玩的就是政治，非關柯文哲不可，表態輸誠，非常遺憾。

陳昭姿批評，檢方就是要關柯文哲，第一次說政治影響力，柯文哲也辭黨主席了，雖然大家很難過，但柯文哲在法庭上已經某個程度答應，且為了不要拖累民眾黨，也不希望耽擱或許是最後一段跟爸爸相處的時間，所以柯文哲確實辭黨主席。

陳昭姿說，現在檢方卻找出另外一個理由，稱網路通訊媒體發達，但若是用這個理由，以後是不是任何案件所有嫌疑人就立刻羈押，讓羈押變常態，不羈押才再討論。

陳昭姿批評，這比擠牙膏還壞，一次找一個理由，要關就是要關，也不管柯文哲的爸爸進入昏迷狀態，就是不讓柯文哲回家。

陳昭姿說，柯文哲在二次羈押中都沒提抗告，讓檢方查，難道檢方只有這一招，把人關起來才能辦案，關了四個月證據還是非常薄弱，要關柯文哲要給清楚證據，才會讓人服氣；但現在沒有新證據，這不是司法迫害，什麼才是？其實玩的就是政治，非關柯文哲不可，表態輸誠，揣摩上意，非常遺憾。

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