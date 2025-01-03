快訊

LINE對話紀錄「共識決」成柯P還押關鍵！ 陳智菡：既成事實哪算串供

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

柯文哲再遭押…陳昭姿批「拿不出清楚證據」：玩的是政治 非關不可

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨晚裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲昨晚裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲昨再遭裁定羈押。民眾黨立委陳昭姿今表示，檢方一次一次找理由，但就是拿不出清楚證據，其實玩的就是政治，非關柯文哲不可，表態輸誠，非常遺憾。

陳昭姿批評，檢方就是要關柯文哲，第一次說政治影響力，柯文哲也辭黨主席了，雖然大家很難過，但柯文哲在法庭上已經某個程度答應，且為了不要拖累民眾黨，也不希望耽擱或許是最後一段跟爸爸相處的時間，所以柯文哲確實辭黨主席。

陳昭姿說，現在檢方卻找出另外一個理由，稱網路通訊媒體發達，但若是用這個理由，以後是不是任何案件所有嫌疑人就立刻羈押，讓羈押變常態，不羈押才再討論。

陳昭姿批評，這比擠牙膏還壞，一次找一個理由，要關就是要關，也不管柯文哲的爸爸進入昏迷狀態，就是不讓柯文哲回家。

陳昭姿說，柯文哲在二次羈押中都沒提抗告，讓檢方查，難道檢方只有這一招，把人關起來才能辦案，關了四個月證據還是非常薄弱，要關柯文哲要給清楚證據，才會讓人服氣；但現在沒有新證據，這不是司法迫害，什麼才是？其實玩的就是政治，非關柯文哲不可，表態輸誠，揣摩上意，非常遺憾。

京華城 柯文哲 陳昭姿

延伸閱讀

柯文哲遭押回籠 粉專怒指法官曾駁殺人犯抗告：原來擋綠財路更可惡

柯文哲再遭押…黃國昌：悖離法律論理 完全無法接受

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

柯文哲再被押「不出所料」 葉慶元曝關鍵原因：真的沒有不羈押的空間

相關新聞

柯文哲再遭押…黃國昌：悖離法律論理 完全無法接受

民眾黨前主席柯文哲等人涉貪被訴，台北地院昨晚第三度召開「接押庭」後，柯文哲再遭裁定羈押。民眾黨代理主席黃國昌在高院撤銷原...

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集...

簡訊「共識決」成柯P還押關鍵 陳智菡：既成事實哪算串供

民眾黨前主席柯文哲再遭裁定羈押，檢察官於接押庭訊中提出，柯文哲與民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人的LINE對話紀錄，顯示相...

柯文哲再押 呂秋遠指關鍵是實質影響力：前例有鄭文燦

台北地方法院昨晚裁定民眾黨前主席柯文哲再度羈押。律師呂秋遠在臉書表示，在第二次抗告以後，高院發回地院，要求重新審理羈押必...

柯P羈押「不意外」 謝寒冰：無限抗告奏效北院屈服、這次恐怕難出來

民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴，台北地方法院昨晚裁定再度羈押。媒體人謝寒冰在臉書表示，站在北院法官的立場想，別說高院與高院上...

柯文哲再遭押…陳昭姿批「拿不出清楚證據」：玩的是政治 非關不可

民眾黨前主席柯文哲昨再遭裁定羈押。民眾黨立委陳昭姿今表示，檢方一次一次找理由，但就是拿不出清楚證據，其實玩的就是政治，非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。