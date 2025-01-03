柯P羈押「不意外」 謝寒冰：無限抗告奏效北院屈服、這次恐怕難出來

民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴，台北地方法院昨晚裁定再度羈押。媒體人謝寒冰在臉書表示，站在北院法官的立場想，別說高院與高院上面更高層的壓力，光是北檢的鬼之「無限抗告」，就會把北院法官整死，裁定羈押真的毫不意外。

柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署兩度聲押失敗後抗告成功，台北地院昨天傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭昨晚10時40分裁定柯文哲等4人羈押禁見。北院表示，4人均涉違背職務收賄罪或圖利罪等最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，考量趨吉避凶的基本人性，有高度逃亡可能，且4人所涉罪數非少，如果都成罪，則未來刑責可能很重，更增加逃亡的可能性。

「無限抗告奏效！北院法官屈服！」謝寒冰表示，柯文哲這次恐怕很難出來了。

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