簡訊「共識決」成柯P還押關鍵 陳智菡：既成事實哪算串供

民眾黨前主席柯文哲再遭裁定羈押，檢察官於接押庭訊中提出，柯文哲與民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人的LINE對話紀錄，顯示相關人士統一口徑以「共識決」來解釋京華城案。陳智菡今受訪表示，「共識決」是既成事實，不夠成串共，原來台灣司法是這樣搞的。

檢方於接押庭訊中提出事證，其中包含柯文哲與陳智菡的LINE對話紀錄，可見柯文哲確實表明要以「共識決」統一口徑解釋本案，柯文哲並委託前副市長黃珊珊聯繫另一位副市長也是同案被告彭振聲勾串。

陳智菡今表示，每次再討論京華城案時，「共識決」這件事是既成事實，早就是這樣，根本不構成什麼串證，因為從一開始他們的理解，還有京華城決議的過程，就是在都委會中經過討論然後形成共識，這叫做既成事實。

陳智菡也說，她在昨天有一個非常深刻的感受，原來台灣司法是這樣搞的。

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