柯文哲遭押回籠 粉專怒指法官曾駁殺人犯抗告：原來擋綠財路更可惡
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署兩度聲押失敗後抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。柯文哲支持者大表不滿，認為柯案沒有殺人放火，同一位高等法院法官曾經駁回一名已起訴的殺人犯，如今卻支持檢調繼續關押柯文哲等4人，怒批「原來擋到綠營財路，比殺人放火更可惡」。
網友在臉書「不禮貌鄉民團」粉絲專頁中直呼，北院完全配合演出「羈押禁見」，並指出審理柯案的法官，當年曾經駁回一名已起訴殺人犯的抗告，指出：「已經起訴了，證詞證據已經完備，不該無限抗告」；但時至今日，柯案也已完成起訴，證詞方面也都完成，其4人更沒有殺人放火，同一位法官卻支持檢調繼續押人。該次接押庭的判決結果，讓粉專不禁感嘆：「原來擋到綠營財路，比殺人放火更可惡」。
粉專在討論區補充道「我以前從沒想過，原來民進黨執政，司法會變得比國民黨時代還噁心」，其他網友見文也紛紛回應，「聽長輩說了白色恐怖，但親眼所見綠色恐怖」、「前面搞得雞飛狗跳，人家還要解定存來交保，結果現在還是要押。看看隔壁棚的待遇，跑的跑躲的躲」、「可憐的台灣，搞成這樣」。
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