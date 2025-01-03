柯文哲再遭押…黃國昌：悖離法律論理 完全無法接受

民眾黨前主席柯文哲等人涉貪被訴，台北地院昨晚第三度召開「接押庭」後，柯文哲再遭裁定羈押。民眾黨代理主席黃國昌在高院撤銷原裁定到北院再度裁定羈押後，二度發臉書表達不滿，質疑到底是高院審判長變了一個人，還是因為被告是柯文哲？更批評羈押裁定「悖離法律論理」，他完全無法接受。

黃國昌表示，針對柯文哲起訴後，於法院審理程序中是否應續行羈押，將地方法院交保裁定予以撤銷之高等法院審判長謝靜慧，在先前另一個殺人罪的抗告程序所為之裁定（105年抗1068號裁定）表示：「總之，至少在偵查中已依防免勾串之事由，羈押被告，給予檢察官追訴犯罪（攻擊）之便利，檢察官也據此順利的釐清犯罪事實而起訴被告，審判中的法官卻仍然幫著檢察官，繼續以有勾串事由羈押被告，不僅有接棒偵查，延續以往遭國人及社會詬病的職權調查主義的司法文化，違反公平法院原則外，更可能是對檢察官偵查不利的一種嘲諷（起訴後還要倚賴法院來幫檢察官確保證言不被推翻？）」

黃國昌表示，同一位審判長，在柯文哲的抗告審判中，卻180度轉彎改採完全不同的見解，著實令人驚訝。這樣的高院裁定，如何讓人民信服？

原本在高院發回北院更裁後，黃國昌還信心滿滿的說，聽完地院第三度的延押庭，他深信地院審理庭會繼續准柯文哲交保，駁回檢察官的羈押聲請；但在柯文哲確定再度遭羈押後，黃國昌則在臉書表示，裁定「悖離法律論理」，他完全無法接受。

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