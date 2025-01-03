柯文哲再被押「不出所料」 葉慶元曝關鍵原因：真的沒有不羈押的空間

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院昨晚裁定再度羈押。律師葉慶元在臉書「葉慶元律師（葉狀師）」表示，不出所料，依照高院這次裁定的意旨，其實真的是沒有不羈押的空間，地方法院只是遵循高等法院的意見辦理而已。

北院昨晚表示，柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗4人，均涉違背職務收賄罪或圖利罪等最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，考量趨吉避凶的基本人性，有高度逃亡可能，且4人所涉罪數非少，如果都成罪，則未來刑責可能很重，更增加逃亡的可能性。

押不押，地院和高院到底在吵什麼？葉慶元表示，台北地院第二次裁定，雖然提高交保金到7000萬元，並且要求柯文哲戴電子腳鐐，但是對於高院前次裁定的第1點「柯、應、沈、李4人均涉犯重罪，且有勾串共犯或證人之虞」，似乎並未提供充足的回應。

他說，高院此次就具體點出柯文哲等人在檢察官發動偵查之前疑涉勾串、滅證的行為，要求地方法院在裁定是否羈押時，必須針對如何避免勾串、滅證加以考量。

葉慶元表示，一般而言，地方法院的裁判，必須受到上級法院的拘束。本案高等法院既然已經兩度撤銷地方法院交保的裁定，並且直接點出柯文哲等被告具體涉及勾串、滅證的行為，地方法院應該會做成羈押的裁定，不大可能會再度准許柯文哲等被告交保。

對於抗告，葉慶元表示，刑事訴訟法並沒有特別次數的限制，如果地方法院裁定羈押，則換成被告可以抗告。如果仍裁定交保，地檢還是可以抗告。上次這樣的例子，是海基會前董事長鄭文燦涉貪瀆案，同樣也是地院兩度做成交保裁定，且兩度遭到高院撤銷發回地院，最後地院才裁定羈押。

他說，史上最多次發回更裁，是開車衝撞總統府的砂石車駕駛張德正案，5度撤銷發回，最後30萬交保。樂陞案被告許金龍，4度撤銷發回，最後裁定羈押。

商品推薦