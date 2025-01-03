北院三度開羈押庭 裁定柯文哲等4人羈押禁見

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗（圖）開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗（圖）開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。

民眾黨前主席柯文哲（圖）涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（圖）涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（圖）涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京（圖）、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（圖）涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京（圖）、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（圖）涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇（圖）、柯辦前主任李文宗開庭，合議庭晚間10點40分裁定柯文哲等4人均羈押禁見。記者胡經周／攝影
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京華城 柯文哲

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