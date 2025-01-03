北檢2度抗告柯文哲終遭收押 黃國昌怒嗆：就是要押，不押不罷休
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院昨傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，2日晚間9時過後4人審問完畢，合議庭10點40分宣示，柯文哲等4人均羈押禁見。
民眾黨代理黨主席黃國昌，稍早在羈押禁見前受訪指出，「感謝這麼多的支持者關心，第三度聲請羈押柯主席，目前審理庭告一個段落，延押庭非常的精彩，檢察官要羈押的伎倆，連法官都被惹毛了，三位辯護人辯護上層次非常的清楚，台北地檢署的檢察官，在法庭上同一個目的要羈押柯文哲，結果出現三種不同的理由，連法官都感到無奈」。
黃國昌說，上了電子監控結果撤銷發回，台北地檢署說要不然你（柯文哲）辭職，柯主席順他的意就辭了，那個卷宗有一兩百個卷，法官最後受不了，未來如果還需要的話，我們會再拿出來用，搞到我們阿伯受不了，「他（柯文哲）受了那麼多委屈，我第一次跟到他說這樣的話，反正你們就是要羈押我，你們不押我是不罷休」。
稍早法官裁定羈押禁見後，數十名名小草在意見反應區大喊「阿伯不走，我們不離開」等語，轄區警方在鐵馬護欄外警戒，儘管反應激動、頻頻大喊，目前仍沒有衝動情勢。
黃國昌在羈押禁見確定後，在北檢外發表談話指出，「你檢察官證據不鞏固，證據不完整要法官繼續羈押人？同一個審判長卻有不一樣的見解，完全不一樣的見解，到底是審判長變，還是今天的見解變？」怒批根本是髮夾彎。
黃國昌嗆，「同一個審判長卻有不一樣的態度，但我跟大家保證，每個筆錄都要具結，給你搞了四個月，只顯現你（北檢）的無能，不只要繼續羈押柯文哲，用這種伎倆在繼續霸凌，台北地檢署，我要你適可而止。」
黃國昌繼續說，「你已經羈押阿伯四個月，搜索多少地方，傳了多少證人，一個證人給你具結，如果說謊翻供要偽證罪，如果證據還不夠，只顯現你的無能」。
黃國昌指出，「法官做的宣布，宣洩出我的震驚、不解、不能接受，柯主席的團隊，對於台北地檢署羈押柯主席的理由一一予以駁斥，連每一個審判長，高院審判長問檢察官，到底還有什麼要羈押，最後等到的答案，卻是說未來我們還有理由要提出」。
黃國昌說，「台北地檢署提抗告，不禁懷疑北院，明明是同一個被告，審判長卻有不一樣的裁定，台灣民眾黨到底還要不要繼續容忍？司法黑手要不要繼續深入司法之中？因為他們會持續不斷的抗告，直到所有高院的精神耗費為止，但柯文哲不會放棄，我們會為柯主席提起抗告，阿伯很勇敢，我們會陪著阿伯一起勇敢。」
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