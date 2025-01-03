柯文哲等4被告全羈押禁見 顏若芳：做這事踩了法院紅線
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院昨傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，柯文哲等4被告全羈押禁見。民進黨台北市議員顏若芳指出，柯文哲當初一被交保放出來，民眾黨就匆匆開會，還現場討論案情，踩了法院紅線。
顏若芳表示，未看先猜，民眾黨一定會變本加厲，更大規模的渲染悲情牌、迫害牌，畢竟新任「咆哮帝」方上任，還是要做做樣子鞏固主席大位。
她說，柯文哲當初一被交保放出來，民眾黨就匆匆開會，還現場討論案情，不僅踩了法院紅線，連月以來藐視、賤視司法底線的聲明和發言，無益於釐清弊案，反而只會讓柯文哲的案情雪上加霜。
顏若芳表示，還是老話一句，與其大肆咆哮，不如趕快叫「橘子」許芷瑜回國還比較務實，如果柯文哲真的那麼清白，為什麼連一顆橘子都會怕呢？
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