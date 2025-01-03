沈慶京：我沒習慣跟官員講錢

民眾黨前主席柯文哲等人被依貪汙罪嫌起訴後交保，台北地檢署抗告，昨天第三次召開「接押庭」。威京集團主席沈慶京強調資產大於負債、不會逃亡，還否認行賄並強調「我沒有習慣跟官員講錢，否則郝龍斌時代我就配合了」。

沈慶京日前交保後因腎臟相關疾病住院，昨配合值班醫師要求照超音波、量血壓，下午二時許抵達台北地方法院，並當庭獲法官允許，服用藥物。

檢察官昨論告羈押必要性補充理由，指沈慶京犯嫌重大且具逃亡動機及能力，去年八月廿八日上午搜索時一度想從公共梯間離去，顯有逃亡事實。沈在國內有資金壓力，資產、事業外移海外，在逃共犯「橘子」許芷瑜是處理賄賂核心人物，有羈押必要，檢方強調沈有極大逃亡動機，如「債留台灣，逃亡海外的陳由豪（前東帝士集團總裁）」。

沈慶京說，去年檢方搜索時「我急著趕去公司坐鎮，怎麼會逃？」他雖在台有負債，但「資產大於負債」；廿五年前陳由豪跑掉，他沒跑掉，怎能說他債留台灣錢進大陸？「我年近八十，到海外重新來過嗎？」他強調已向檢察官講明「我沒想要東山再起」。

北院審理李文宗部分，法官一開庭便詢問為何住居地在起訴後從台北市文山區搬遷到新竹市南寮漁港附近？李說想和太太住在一起，針對檢方指控他指示妹妹李文娟銷毀木可損益表，強調損益表放在公開的辦公室，他隔天不進辦公室才請李文娟碎掉。

應曉薇供稱，交保迄今沒有補辦手機，非常害怕聯絡行為會被誤會，是透過哥哥手機接聽女兒從倫敦打來的問候；她願意每天到警局報到，僅用手機門號聯絡，不安裝通訊軟體，定期陳報法院；她感謝能交保守護一○一歲母親，但檢方認為應曉薇必須羈押。

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