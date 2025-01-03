柯文哲辭黨魁 逾3千小草申請入黨

民眾黨前主席柯文哲辭黨魁後，由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理黨主席，目前有超過三千人線上入黨，塞爆官網系統；黃國昌昨主持中央黨部晨會後表示，中央黨部會設立司法正義工作小組，不僅聲援柯文哲遭遇的政治追殺，更要防止未來司法程序被政治力介入操作。

柯文哲昨天上午不到七時就離開台北住處與律師見面，面對媒體追問並無多作回應，僅無奈嘆一聲「唉」。據悉，他是為了昨晚的羈押庭與律師商討對策，約待一個多小時離去，隨即驅車趕往新竹市探望生病的父親柯承發，神色凝重，在醫院停留約半小時與父母短暫相聚，隨即趕回台北，赴台北地院等候羈押庭審理。

黃國昌昨天上午七時卅分首度以代理黨主席身分主持晨會，他說，按照運作慣例，由秘書長周榆修率領一級主管工作會報，會議上也做了幾個重要決定，其中是設立一個由法律人、黨內優秀同事及黨外長期耕耘司法正義的人士組成的司法正義工作小組。他說，這個工作小組，不僅聲援柯文哲遭遇到的種種政治追殺，更重要是要防止未來政治力介入操作、左右司法而產生人權侵害的狀況，主要是為了在司法程序上的人權保障，以及如何防止檢察官違法濫權。

民眾黨昨也討論黨主席改選的行政事務，籌畫到一個階段會正式成立黨主席改選的選舉委員。被問及是否爭取黨主席職務？黃國昌沉默數秒後說，雖然他跟柯文哲很長時間沒碰面，但彼此想的事及對黨接下來的發展「不用太多的言語，我們彼此都知道目標相同」。

黃國昌還說，柯文哲前主席公開談話影帶發布後，有非常多的人申請線上入黨，導致線上入黨系統達到飽和上限。民眾黨秘書長周榆修說，前天下午開始到昨早入黨三千多人，感謝大家在民眾黨最需要力量時，小草用最直接行動加入。至於小草是否為了黨主席改選而入黨？他說，入黨要滿四個月才能投票，相信大家不是因為投票才進來的。

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