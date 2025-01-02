快訊

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

柯文哲沒逃過羈押表情木然 黨籍立委在法庭大喊「這一句」

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨晚裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲昨晚裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今開庭，晚間裁定柯等4人全部羈押禁見。柯聞訊表情木然，要求聯絡妻子陳佩琪，支持柯的立委林國成在法庭則大喊「政治辦案」。

柯文哲說，他的身體狀況與上次羈押禁見時一樣「我有高血壓的問題」，就把上次的藥和裝備再回去就好。

沈慶京說，他的羈押的事請通知妻子劉玉玲。沈說，今天中午來法院時向醫院請假，當時量的體溫是36度，可能因為腎臟發炎的原因，剛剛量時已變37.2度；沈說，他還想說「令人遺憾」、「令人難過」。

應曉薇在同一庭聽合議庭的宣示，聽到自己再被羈押禁見情緒尚算平穩，她告訴合議庭可通知她大哥應福民又被羈押；應說，關在台北女子看守所的藥就按照原劑量配發即可，另對合議庭說了聲「謝謝」。

李文宗說，請合議庭通知妻子周秀玲，至於他有睡眠困難的問題，會加以注意，李也未對再次羈押有過激反應。

去年8月底，檢廉查辦柯文哲，搜索柯後2次聲押柯才獲准，2個月偵查押期屆滿前，檢方聲請延押柯獲准；上月26日，柯起訴由法院接押，檢方再聲押柯，裁定3000萬元交保，檢方抗告，法院更裁柯7000萬元交保，檢方不服，2024年12月31日再對柯共4名被告的交保裁定提抗告，高院昨晚撤銷發回，台北地院今開庭。

民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲又羈押禁見 民眾黨痛心籲賴清德適可而止

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官2日裁定「4人全羈押禁見」

柯文哲起訴後「3度聲押」 法官押不押？晚間10點40分宣示

柯文哲3度開接押庭檢辯交火 北檢派「他」論戰…曾讓高虹安判7年4月

相關新聞

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官2日裁定「4人全羈押禁見」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯文哲、威京集...

柯文哲沒逃過羈押表情木然 黨籍立委在法庭大喊「這一句」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今開庭，晚間裁定柯等...

李文宗律師接押庭與檢交鋒 駁串證求檢發明道具「馬上電死」

柯文哲「大帳房」李文宗遭台北地檢署依違背職務收賄等罪起訴，移審後，台北地方法院裁定2千萬交保並配戴科技設備監控，檢方認為...

柯文哲3度開接押庭檢辯交火 北檢派「他」論戰…曾讓高虹安判7年4月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率等4案遭起訴，移審後法院先以3000萬元交保，北檢不服抗告，北院更裁交保7000萬元外加...

柯文哲吐「1句話」檢控2人關係密切 李文宗駁自稱柯分身：分身是蔡壁如

柯文哲「大帳房」李文宗遭台北地檢署依違背職務收賄等罪起訴，移審後，台北地方法院裁定2千萬交保並配戴科技設備監控，檢方認為...

柯文哲起訴後「3度聲押」 法官押不押？晚間10點40分宣示

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯文哲、威京集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。