柯文哲沒逃過羈押表情木然 黨籍立委在法庭大喊「這一句」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今開庭，晚間裁定柯等4人全部羈押禁見。柯聞訊表情木然，要求聯絡妻子陳佩琪，支持柯的立委林國成在法庭則大喊「政治辦案」。

柯文哲說，他的身體狀況與上次羈押禁見時一樣「我有高血壓的問題」，就把上次的藥和裝備再回去就好。

沈慶京說，他的羈押的事請通知妻子劉玉玲。沈說，今天中午來法院時向醫院請假，當時量的體溫是36度，可能因為腎臟發炎的原因，剛剛量時已變37.2度；沈說，他還想說「令人遺憾」、「令人難過」。

應曉薇在同一庭聽合議庭的宣示，聽到自己再被羈押禁見情緒尚算平穩，她告訴合議庭可通知她大哥應福民又被羈押；應說，關在台北女子看守所的藥就按照原劑量配發即可，另對合議庭說了聲「謝謝」。

李文宗說，請合議庭通知妻子周秀玲，至於他有睡眠困難的問題，會加以注意，李也未對再次羈押有過激反應。

去年8月底，檢廉查辦柯文哲，搜索柯後2次聲押柯才獲准，2個月偵查押期屆滿前，檢方聲請延押柯獲准；上月26日，柯起訴由法院接押，檢方再聲押柯，裁定3000萬元交保，檢方抗告，法院更裁柯7000萬元交保，檢方不服，2024年12月31日再對柯共4名被告的交保裁定提抗告，高院昨晚撤銷發回，台北地院今開庭。 民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照

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