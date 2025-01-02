聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲又羈押禁見 民眾黨痛心籲賴清德適可而止

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今再被北院裁定羈押。記者邱德祥／攝影
民眾黨前主席柯文哲今再被北院裁定羈押。記者邱德祥／攝影

民眾黨前主席柯文哲今晚遭台北地院裁定羈押禁見，民眾黨表示，「痛心至極」，北檢當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，面對政治黑手深入司法，追殺、迫害在野黨，民眾黨嚴正呼籲賴清德總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。

民眾黨強調，面對史無前例的7千萬高額保釋金配合電子設備監控，柯文哲前主席也履行承諾於一月一日請辭黨主席，足以展現他為此做出極大努力，然而檢方卻仍以「可能」、「推測」串證為由繼續主張羈押，甚至透過媒體放話會抗告到底，檢辯處在防禦不對等的狀態之下，柯文哲形同被北檢霸凌，若要仰賴羈押來避免勾串，那北檢這四個月的調查，也形同虛設。

民眾黨痛批北檢，當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，刻意釋放無關羈押要件卻不利柯文哲的訊息，讓媒體炒作、操弄輿論，北檢「就是要押柯文哲」已是濫權濫訴、浪費司法資源，連合議庭法官都告誡檢方不要在抗告書中補充事證，「徒增法院、兩造、社會之紛擾，浪費訴訟資源。」遺憾裁定結果仍是如此。

民眾黨表示，對於高院此次發回地院更裁，要再次表達遺憾，審判長謝靜慧過去曾主張起訴後，不該仰賴法院確保證詞不被推翻，接棒偵查違反公平法院原則，如今卻對柯文哲前主席的裁定態度大轉彎，如此雙標的司法該如何讓人信服。最後，民眾黨會持續陪伴柯文哲前主席捍衛清白，並支持辯護律師依法提出抗告。

京華城 柯文哲 賴清德 霸凌

延伸閱讀

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官2日裁定「4人全羈押禁見」

柯文哲起訴後「3度聲押」 法官押不押？晚間10點40分宣示

柯文哲3度開接押庭檢辯交火 北檢派「他」論戰…曾讓高虹安判7年4月

京華城案柯文哲三度羈押庭 小草聲援北市出動20警

相關新聞

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官2日裁定「4人全羈押禁見」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯文哲、威京集...

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署兩度聲押失敗，檢抗告成功，台北地院2日傳喚柯文哲、威京集...

北檢2度抗告柯文哲終遭收押 黃國昌怒嗆：就是要押，不押不罷休

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院昨傳喚柯文哲、威京集...

沈慶京：我沒習慣跟官員講錢

民眾黨前主席柯文哲等人被依貪汙罪嫌起訴後交保，台北地檢署抗告，昨天第三次召開「接押庭」。威京集團主席沈慶京強調資產大於負...

北院三度召開「接押庭」 柯文哲4人裁定收押

民眾黨前主席柯文哲等人涉貪被訴，台北地院昨晚第三度召開「接押庭」，檢方主張柯的影響力不因辭黨主席而減弱，且秘書「橘子」在...

柯文哲再度羈押 黃國昌：民進黨把黑手伸入司法

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率等案遭起訴，移審後法院先以3000萬元交保，北檢不服抗告，北院更裁交保7000萬元外加電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。