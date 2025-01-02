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柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

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柯文哲起訴後「3度聲押」 法官押不押？晚間10點40分宣示

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟王宏舜／台北即時報導
高院昨日發回更裁，台北地院下午開庭，民眾黨前主席柯文哲（右）下午一點左右前往北院出庭。記者陳正興／攝影
高院昨日發回更裁，台北地院下午開庭，民眾黨前主席柯文哲（右）下午一點左右前往北院出庭。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，晚間9時過後4人審問畢，合議庭將在晚間10時40分宣示。

合議庭今仍由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢3人開3個法庭同時訊問，合議庭並發給檢辯雙方開庭通知書，請柯文哲等人於上午11點到法院報到，不過，庭期訂定倉促，無人「準時報到」，柯在下午1時06分時到案，暫押地下候審室5小時。

柯文哲出庭時否認犯罪，表示檢方辦案動作過大下不了台，才一直想羈押他；沈慶京也否認行賄柯文哲，表示自己「資產大於負債」，稱年近80歲沒要東山再起，京華城是負債，只想解決問題。

應曉薇不認犯罪，她說，交保迄今沒有補辦手機，非常害怕聯絡行為被誤會，願意每天到警局報到，限制住居在台北，不離開台北市，感謝能交保守護101歲母親；李文宗表示，他不認罪也不會串證。

去年8月底，檢廉查辦柯文哲，搜索柯後2次聲押柯才獲准，2個月偵查押期屆滿前，檢方聲請延押柯獲准；上月26日，柯起訴由法院接押，檢方再聲押柯，裁定3000萬元交保，檢方抗告，法院更裁柯7000萬元交保，檢方不服，2024年12月31日再提抗告，高院昨晚撤銷發回。

柯辦前主任李文宗今天再出庭。記者陳正興／攝影
柯辦前主任李文宗今天再出庭。記者陳正興／攝影
威京集團主席沈慶京今天再出庭應訊。記者陳正興／攝影
威京集團主席沈慶京今天再出庭應訊。記者陳正興／攝影
台北市議員應曉薇今天再出庭。記者邱德祥／攝影
台北市議員應曉薇今天再出庭。記者邱德祥／攝影

京華城 應曉薇 李文宗 柯文哲 沈慶京

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