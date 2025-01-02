柯文哲3度開接押庭檢辯交火 北檢派「他」論戰…曾讓高虹安判7年4月
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率等4案遭起訴，移審後法院先以3000萬元交保，北檢不服抗告，北院更裁交保7000萬元外加電子監控，北檢二度抗告成功，北院今晚第3次召開接押庭；北檢認為，柯文哲與台中市府前顧問蔡壁如等人有串證之虞，因而重擬訴訟策略，指派曾蒞庭高虹安貪汙案的公訴檢察官廖彥鈞論戰，希望說服合議庭羈押柯文哲。
今日接押庭柯文哲仍由律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義陪同，北檢二度派出重金主任林俊廷、偵查檢察官黃琬珺、公訴檢察官廖彥鈞出馬，雙方在法庭上針對柯文哲勾串同案被告與證人有激烈交鋒。
據了解，廖彥鈞是司法官55期，過去蒞庭論告新竹市長高虹安詐領助理費案，讓高虹安一審判處7年4月徒刑。北檢為了羈押柯文哲，在全案移審後，偵查與公訴團隊每天密集開會，討論訴訟策略與沙盤推演，決定由林俊廷負責統籌指揮，廖彥鈞負責主攻，黃琬珺負責證據論述，採取「有效打擊」的訴訟策略。
廖彥鈞過去在偵查期間緝毒表現優異，獲時任行政院長、現任總統賴清德頒獎。他大學時加入辯論社，具有高度臨場反應能力，加上邏輯清晰、辯才無礙，常能在關鍵時刻壓制辯方律師，是北檢新生代主力。
林俊廷是司法官48期，過去在北檢黑金專組期間，偵辦過陸生周泓旭來台發展共諜組織案、協助偵辦潤寅詐貸案；黃琬珺也是司法官48期，過去待過婦幼與民生專組，對於證據調查十分細膩，在接押庭上負責論述「橘子」許芷瑜串滅證可能性。
檢方主張，柯文哲雖辭去黨主席，但仍具有實質影響力，端看蔡壁如接受媒體訪問時「翻供」就可知悉，應繼續羈押；另許芷瑜不僅處理柯文哲金流，還包括聞人陳盈助、妙天禪師給的錢，但許芷瑜迄今在海外，柯文哲當然有羈押必要。
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