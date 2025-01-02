李文宗律師接押庭與檢交鋒 駁串證求檢發明道具「馬上電死」

柯文哲「大帳房」李文宗遭台北地檢署依違背職務收賄等罪起訴，移審後，台北地方法院裁定2千萬交保並配戴科技設備監控，檢方認為李有串證之虞二度抗告，台灣高等法院昨發回更裁。北院今晚重開接押庭，李仍不認罪也說不會串證，律師李傳候說「請法官、檢察官發明串證馬上被電死的道具」，檢察官則回「有種制度叫羈押」。

李文宗任職台北捷運公司董事長時，涉與時任市長柯文哲違背職務，以政治獻金之名收受威京集團主席沈慶京賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，指示胞妹李文娟銷毀木可損益表，北檢依違背職務收賄、公益侵占政治獻金、對眾望基金會背信起訴，求刑17年4月。

移審後，李被北院裁定1千萬元交保，檢方不服而抗告，北院2024年12月29日第一次重開接押庭後改裁定李2千萬交保並配戴科技監控設備，但檢方仍抗告。

高院認為趨吉避凶、脫免罪責是基本人性，李文宗是眾望基金會董事長，與共犯、同案被告、相關證人間，有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友關係，有事實足認高度勾串可能。高院也表示現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺，北院的裁定沒有說明具體避免串證的執行方法，因此撤銷原裁定。

北院法官楊世賢審理李文宗部分，一開庭便詢問為何李的住居地起訴後從台北市文山區搬遷到新竹市南寮漁港附近？李答想和太太住在一起，台北市是借住之處。李不滿一直被檢方說他介入黨務，強調是柯文哲諮詢他才回答，例如「屯田計畫」或是不分區遴選小組、財務監督委員會；李說黨務是指日常運作，但他完全沒有參與，他是「諮詢、功能性的支持」。

檢方指控李文宗指示李文娟銷毀木可損益表，李喊冤說因損益表放在公開的辦公室，他隔天不會進辦公室，才請李文娟碎掉。外界質疑李與「橘子」許芷瑜會串證，李也說他與許女很少溝通，都是柯文哲有指示許女時才會接觸。

李的律師唐于智說，李文宗隨時可以辭掉眾望董事長一職，基金會目前也無運作，何來實際影響力？她了解檢察官和高院的疑慮，若擔心串證，有需要時可隨時抽檢李的通訊。

律師唐于智說，黃珊珊曾拜託李文宗告知秘書長周榆修「抵扣捐款責任額」，可見管錢的不是李文宗，且相關證據、手機都已被扣押，檢察官未提出還有哪些證據可以湮滅，檢察官都已經起訴了，要怎麼摧毀人證、物證？是對證據證明力沒有信心嗎？

律師李傳侯也說現在是將一審法官的裁量空間壓縮到零，批「抽象的想像有無限可能」，北院裁定能做的現都用上，李沒有其他方式可以串供，不然請法官、檢察官發明「串證馬上被電死」的道具，法院不應強人所難，請求維持原裁定。

檢察官唐仲慶說，相信「電死」只是開玩笑的話，法律上也不會這樣做，但法律上有一種制度叫「羈押」，檢方已提出相關證人滅證情事，已符合羈押條件。

李文宗是否羈押，北院合議庭將待柯文哲、應曉薇、沈慶京接押庭開完後，一併評議。

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