出庭反擊檢「下不了台」猛攻羈押 柯文哲嘆：再加保要去賣房了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，檢方2度聲押失敗，跨年夜再抗告，台灣高等法院撤銷發回更裁；台北地院今開庭，檢方主張柯實質影響力不因辭去主席減弱，應繼續羈押。柯反擊，檢方一直想聲押，是偵查動作太大下不了台。

羈押庭傍晚6時召開，柯文哲由律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義辯護，檢方公訴團是主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、黃琬珺。

公訴檢方主張，柯否認是隨身行動硬碟有關1500萬元收賄紀錄的製作人，但硬碟是在柯家臥室所扣案，柯也承認是私人檔案，製作人的署名「WEN」疑義，經向前台中市政府顧問蔡壁如求證，蔡證稱，柯過去以「KO」署名，後來確實改以「「WEN」署名，且隨身碟中有關台北市2014年評分總表、台大醫院的檔案、2016年市府人事檢討等皆與柯有關，足證收賄資訊是柯所親製。

檢方說，柯可以反駁檢方控訴他收賄，卻只說政治，柯要不要辭主席與檢方無關，前次法官問柯是否接受電子監控，柯同意後玩兩面手法，有人指柯被羞辱等，柯的秘書「橘子」許芷瑜處理柯的金流，包括聞人陳盈助、妙天禪師給的錢，許女人在外，柯還有羈押必要。

柯文哲表示，同一份證據作不同的解讀，會有不一樣的結果，這件案子最大的問題，就是檢方收押他的動作太大，至今已經下不了台。

柯說，圖利罪部分他市長任內寫公文給部屬指「不要坐牢就好」，只是一句口頭禪，他是外科醫師，能做就做、不能就不能，批京華城案公文時，公文有主旨、說明、擬辦，檢察官現在要問他公文裡面是什麼「我還是會說不知道」。

柯文哲辯，檢方指控他就鼎越開發向產業發展局陳情容獎時，施壓前局長林崇傑，但是，了解一個人，得要先了解背景，他是醫生，看他的手諭看「字面」意思即可，要求林崇傑速辦就是因事情拖了2個月要快一點解決，如果林說他施壓「我要聲請勘驗光碟」。

關於檢方指控柯文哲案發前串證，柯辯解說，被檢方調查前，有關人員問來問很正常「不問才奇怪」，LINE的對話紀錄中他請前副市長黃珊珊與前副市長彭振聲聯絡、並說彭振聲少掉好幾公斤的肉，則是希望彭別過於緊張。

柯文哲還說，他就算不當主席還是會有影響力「難道我關在土城就沒了嗎？」柯說，他收押在土城「小草」也不會一瞬間不見、沒聲音，檢方說他會用影響力去串證，真是不了解檢察官的邏輯。

柯表示，許芷瑜拿150萬元給北捷董事長秘書范雅琪他不知道，至於許女從妙天拿的1000萬元，是新故鄉協會秘書長蘇進強個人向妙天募款所得，許女只是幫忙轉給蘇，「橘子是一個拖箱子的人」；許芷瑜就是一個小秘書，安排他市長行程的是辦公室主任，檢方將許女講成安排他秘密行程的人「太誇大了橘子的角色」。

柯文哲說，法院裁定除生活、工作必須不准接觸被告、證人，但裁定有模糊空間；柯說，反正檢察官的目標「就是我一人，其他人不重要」，乾脆把會妨害定罪的人一一列出，如「彭振聲、黃景茂、邵琇珮、李文宗、李文娟、許芷瑜…」，他不去接觸他們就好，否則，一去中央黨部開會一半以上都是證人。

柯還說，如果再加保的話「那我要去賣房子了」，他一出門門口就有3、40人在等「我哪裡有機會可以逃亡？」

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