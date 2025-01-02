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偷錄音？旁聽柯文哲「大帳房李文宗」羈押案 四叉貓手機大響

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偷錄音？旁聽柯文哲「大帳房李文宗」羈押案 四叉貓手機大響

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
網路名人「四叉貓」。聯合報系資料照
網路名人「四叉貓」。聯合報系資料照

台北地方法院今重開羈押庭，審理柯文哲「大帳房」李文宗是否該繼續羈押，網路名人「四叉貓」劉宇席也旁聽，坐在第17法庭編號10的位置，但他卻沒關閉手機，庭訊到一半時手機鈴聲響起，立刻遭旁聽民眾檢舉。四叉貓連忙起身離開，但被質疑「偷錄音」，他解釋「可能是我直播用的手機沒關機」頻致歉，引發騷動。

台北地院裁定李2千萬交保但檢方抗告，法官楊世賢今晚審理李文宗部分，但開庭到晚上6點47分時，四叉貓的手機鈴聲卻響起，違反旁聽規則，因擔心庭訊內容遭竊錄，法官隨即請法警查看。

四叉貓頻頻說「對不起」、「我又打擾大家了」，並到法庭外接受法警檢查手機是否有錄音或錄影、直播。他才踏出法庭，隨即又響起一連串鈴聲，旁聽民眾議論紛紛。

法警在確認四叉貓手機只是沒有關機後，四叉貓放棄旁聽而離去，法官也將這起法庭騷動事件記載於開庭筆錄中。

京華城 四叉貓 李文宗 柯文哲

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