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再開羈押庭！沈慶京輪椅上服藥 駁檢方「逃亡說」：沒想東山再起

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
威京集團主席沈慶京下午出庭應訊。記者陳正興／攝影
威京集團主席沈慶京下午出庭應訊。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城等案遭起訴，台北地方法院今晚三度開羈押庭，威京集團主席沈慶京今晚當庭服用腎臟疾病相關藥物，面對檢方指控，他表示自己「資產大於負債」年近80歲沒要東山再起，京華城是負債，只想解決問題，「我沒有習慣跟官員講錢，否則郝龍斌時代就配合了」。

沈慶京日前交保因腎臟相關疾病住院，他配合值班醫師等人要求照超音波、量血壓等，確認出院情況才於下午2時許抵達法院。今晚6時開庭，沈向法官許芳瑜報告，必須吃飯前藥物、進食再服用飯後藥物，法官也同意由辯護人確認藥物後可服用。

北檢檢察官今論告羈押必要性補充理由，強調沈犯嫌重大且具有逃亡、動機及能力，去年8月28日上午7點5分，調查官搜索時沈稱「人在外面、人在辦公室」但半小後出現在戶籍地11樓的公共梯間、往電梯安全門準備離去，顯有逃亡事實。

檢方稱，沈在「國內」有資金壓力，其資產、事業外移海外，共犯「橘子」許芷瑜就是處理賄賂的核心人物，且有多支手機，沈會與許聯繫，就有聯繫方式，現階段沈有羈押必要，建請續行羈押禁見。

檢方指，沈在國內資產遭銀行追債中，不願續約貸款、威京集團被抽銀根；沈在2022年11月在越南胡志明市有土地、投資擴展，去年7月9日、8月6日沈與律師討論香港債權，沈還指示王姓司機搬運大量新台幣、港幣現金至海外。

檢察官郭建鈺指出，根據手機鑑識對話紀錄，王姓司機回傳新台幣、港幣到照片給沈，並回報「那是我拚命冒著被海關扣押、滯留還有查稅風險，背了幾十趟，背了好幾億」等語；沈慶京的1億保證金是借來的，沈海外有資產、現金，加上威京集團財務不好，有極大逃亡動機的可能性，「債留台灣，逃亡海外的陳由豪（前東帝士集團總裁）」。

面對檢察官指控，沈慶京即使剛出院，服藥坐在輪椅上，他中氣十足表示，去年8月28日沒有在戶籍地，「我急著趕去公司坐鎮，我怎麼會逃？」檢察官對他有利的都沒有講；他雖在台有負債，但「資產大於負債啊」25年前陳由豪跑掉，但他沒有跑掉，怎能說他債留台灣錢進大陸？當時調查局查了9年，他也沒有涉及刑案。

沈慶京說，他向「老朋友」張哲發說柬埔寨的土地不如台灣有分區使用、容積率，他有跟中華工程的人員說過，但柬埔寨日後一定會像台灣一樣管制，他去柬埔寨是考察、沒有成交，「我這年齡去那，有被利用價值嗎？」

沈慶京說，「我年近80了，到海外重新來過嗎？」沈強調，已曾向檢察官講明，「我沒有想要東山再起啊！」京華城案賠錢，反而是中工、中石化賺錢，「我沒有習慣和官員講錢，否則郝龍斌時代我就配合了」。

威京集團主席沈慶京（前）下午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開羈押庭，他坐著輪椅飛快的被推入台北地院。記者邱德祥／攝影
威京集團主席沈慶京（前）下午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開羈押庭，他坐著輪椅飛快的被推入台北地院。記者邱德祥／攝影

京華城 柯文哲 沈慶京

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