京華城案柯文哲三度羈押庭 小草聲援北市出動20警
北院審理京華城等案裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元，北檢抗告成功，北院今晚第三度召開羈押庭，民眾黨代理黨主席黃國昌等人到場旁聽，場外10餘名小草聲援，警方出動20人安維。
台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，去年12月26日起訴並移審在押前台北市長柯文哲等被告。
因北檢不服柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京和前台北市長辦公室主任李文宗等人交保裁定，提出抗告；台北地院去年12月29日二度召開羈押庭，裁定柯新台幣7000萬元、沈1億元、應3000萬元、李2000萬元交保、須電子監控。
北檢再次抗告成功，台灣高等法院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。北院今晚6時召開第三次羈押庭，包括黃國昌、民眾黨立委張啟楷、網紅四叉貓（本名劉宇席）和大批民眾都排隊進場旁聽。
場外支持群眾小草晚間也陸續聚集聲援，警方為避免意外衝突發生，在場安維和交通管制警力也增至20人，北檢和北院周邊重點區域都有架設拒馬和阻材應處。
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