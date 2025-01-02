京華城案柯文哲三度羈押庭 小草聲援北市出動20警

告別2024，迎接2025，民眾黨在前黨主席柯文哲深陷司法風暴當中，面臨風雨飄搖。元旦當日，民眾黨凝聚共識，由民眾黨立院黨團總召黃國昌接任代理主席。 令外界跌破眼鏡的是，柯文哲的指定中央委員林富男原先被外界認為，會是危局之中獨挑大樑者，不過連林都公開表態不接代理主席，願意支持黃國昌，民眾黨內共識推舉黃國昌，顯見務實的政治考量，比起黨內茶壺風暴，「黨的存亡危機」才是眼前最棘手問題。 對此，國民黨立場已確定尋求與民眾黨合作，本屆立法院多次議事攻防已證明這點，不論誰擔任黨主席，主要戰略方針不變。重點在於，民進黨要如何面對他們口中的「咆哮昌」？

2025-01-02 15:51