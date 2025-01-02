柯文哲辭黨主席、交保仍取消 創黨大老引《教父》電影建言
照片取自柯文哲臉書截圖
2025年的第一天，民眾黨主席柯文哲宣布辭去黨主席職位，同時也遭遇了交保再度遭到撤銷的打擊。一位創黨大老感慨建議柯文哲現在要「壁立千仞、海納百川」。
這位參與民眾黨創黨的大老表示，柯文哲10年政治風雲，已經正式落幕，「南柯一夢」，令人不勝唏噓。
創黨大老提及描寫黑手黨的著名電影《教父》裡有個橋段：老教父對即將接班的麥克說：「將來會有人邀你去跟迪米哥（另一黑道家族成員）談判，然後說會保護你的安全，這個人，一定是一個你最親近的人，他就是內奸，你在前往談判的途中會被他們殺死。」在老教父的喪禮上，果然有人走過來告訴麥克，為了黑道生意的順利，他安排好要跟對方談判了。這個人竟然是看著麥克長大，是跟老教父一起闖蕩江湖的夥伴。
創黨大老不多解釋他引用《教父》的電影啟示，只是語重心長說：如果要談判，應該是出於主動跟自願，如果是被強逼，或是被誘騙上談判桌，都可能導致不好的結果。
對於訴訟纏身，創黨大佬無奈說，這條路很長、很艱辛！很難善了。他衷心建議：柯P現在最明智的做法就是深記教訓、免開尊口、眼觀四方、耳聽八方、沈潛淬煉。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言