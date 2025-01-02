柯文哲辭黨主席、交保仍取消 創黨大老引《教父》電影建言

照片取自柯文哲臉書截圖

2025年的第一天，民眾黨主席柯文哲宣布辭去黨主席職位，同時也遭遇了交保再度遭到撤銷的打擊。一位創黨大老感慨建議柯文哲現在要「壁立千仞、海納百川」。

這位參與民眾黨創黨的大老表示，柯文哲10年政治風雲，已經正式落幕，「南柯一夢」，令人不勝唏噓。

創黨大老提及描寫黑手黨的著名電影《教父》裡有個橋段：老教父對即將接班的麥克說：「將來會有人邀你去跟迪米哥（另一黑道家族成員）談判，然後說會保護你的安全，這個人，一定是一個你最親近的人，他就是內奸，你在前往談判的途中會被他們殺死。」在老教父的喪禮上，果然有人走過來告訴麥克，為了黑道生意的順利，他安排好要跟對方談判了。這個人竟然是看著麥克長大，是跟老教父一起闖蕩江湖的夥伴。

創黨大老不多解釋他引用《教父》的電影啟示，只是語重心長說：如果要談判，應該是出於主動跟自願，如果是被強逼，或是被誘騙上談判桌，都可能導致不好的結果。

對於訴訟纏身，創黨大佬無奈說，這條路很長、很艱辛！很難善了。他衷心建議：柯P現在最明智的做法就是深記教訓、免開尊口、眼觀四方、耳聽八方、沈潛淬煉。

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