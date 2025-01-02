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【重磅快評】3千小草是昌粉或柯粉？看懂黃國昌潛台詞

聯合報／ 主筆室
民眾黨昨天舉行擴大中央委員會，黨主席柯文哲在會中宣布請辭黨主席，推舉立委黃國昌擔任代理主席。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨昨天舉行擴大中央委員會，黨主席柯文哲在會中宣布請辭黨主席，推舉立委黃國昌擔任代理主席。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨前主席柯文哲涉貪被訴，北院裁定7000萬元交保，北檢不服提抗告，高院撤銷原裁定，發回北院更裁，合議庭今晚開庭再戰；民眾黨代理主席黃國昌今天初登場首次主持民眾黨晨會，談三千小草入黨、黨主席選舉，言必尊柯，顯示柯對民眾黨的影響是現在進行式，或許對柯是續命良方，但卻不利眼前官司。 

柯文哲接押庭一開再開，社會已出現質疑。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，高院兩次發回更裁的理由不一，給人一夕變臉的感覺，說明台灣司法的高度不確定性。藍營律師指高院列舉7項勾串、滅證疑點，這次地院應會裁定羈押；綠營律師也認為柯文哲違反法院不得接觸證人的裁定，升高羈押可能性。開庭前各方預測讓這次接押庭未演先轟動。

柯案司法攻防高潮迭起，外界看得霧煞煞，但柯文哲對民眾黨的影響力確是檢方爭執、合議庭裁定是否接押的主要考慮因素之一。高院提列疑點多為柯文哲與被告、證人的LINE訊息傳送，致使柯文哲必須以更大動作消除合議庭的疑慮，這也說明柯昨天為何要主持民眾黨中央委員會議並宣布辭黨主席的原因。 

不過，民眾黨內競逐暗潮洶湧，黃國昌接代理黨主席，自是如履薄冰，一言一行也格外小心。今天他主持民眾黨晨會有兩個重點，一是宣布三千小草入黨潮，二是黃被問到黨主席選舉的說明。就小草入黨潮的時間點來說，確實很耐人尋味，外界很容易解讀是對黃國昌代理黨主席的另類「加持」，若一夜之間真有三千人申請入黨，這些人到底是昌粉還是柯粉？確值探究。

黃國昌深知利害，巧妙把這一波入黨潮和柯文哲做了連結，指柯文哲昨天的談話影帶公開後，有非常多的人申請線上入黨，導致線上入黨的系統飽和。黃國昌幾句話就把入黨潮「歸功」柯文哲，意在降低「昌粉」的揣測。

對於媒體問到入黨潮是否和黨主席改選有關，由秘書長周榆修出手解圍，強調入黨要滿4個月才能投票，改選時程會盡量在二月，適度化解有人事先布局主席選舉的說法。

黃國昌既然代理民眾黨主席，自然很難不談日後是否會爭取黨主席的問題，今天被問到這一題時，黃沉默數秒後說「其實我跟阿北雖然很長的一段時間沒有碰面，但我們心裡面在想的很多事情，對黨接下來的發展、對很多重要的公共議題，其實不用太多的言語.....」，文青堆砌的話語其實沒有答覆媒體的問題，但又再次說明「尊柯」是黃國昌目前高的指導原則。

只是，柯文哲眼前面對接押庭的法律攻防，黃國昌把尊柯掛在嘴上，入黨潮也歸功柯文哲，潛台詞就是柯即使拒絕榮譽黨主席的頭銜，但並沒有切掉和民眾黨的連結。

再者，柯文哲昨天呼籲小草不要退黨，要等到他恢復清白的那一天從大門走進來，看在合議庭眼裡，無異是柯文哲用力加強與民眾黨的連結、擴大對民眾黨的實質影響力的手段，一旦形成心證，對柯文哲眼前的司法攻防戰絕非好事。

京華城 柯文哲 民眾黨 黃國昌

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