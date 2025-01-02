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柯文哲、沈慶京等交保4人皆抵北院 均未對外發言候審室等開庭

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷，台北地院排定今晚再開羈押庭，柯文哲下午已到台北地方法院等待開庭。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷，台北地院排定今晚再開羈押庭，柯文哲下午已到台北地方法院等待開庭。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城等案遭起訴，台北地方法院二度定柯等4人交保，檢方抗告成功，台灣高等法院撤銷原裁定發回，北院定今晚6點開庭，由3位法官在不同法庭同時開庭訊問。威京集團主席沈慶京今2時許趕赴北院，由親友推輪椅致候審室，全程面戴口罩，不發一語。

應曉薇上午10時許抵達北院，面帶微笑未說明進入法院；李文宗則於中午12時許帶從北院側門經法警引導進入候審室；柯文哲下午1時許抵達，從北檢門口一路微笑走至法院候審室；沈慶京則是下午2時許，經親友協助推輪椅抵達法院候審室，面戴口罩不發一語。

北院審判長江俊彥、受命法官許芳瑜，及陪席法官楊世賢，日前重開羈押庭，裁定柯文哲自3千萬元，加保至7千萬元；沈慶京自4千萬元加保至1億元；應曉薇自1千5百萬元加保至3千萬元；李文宗自1千萬元加保至2千萬元。4人的親友團順利籌出鉅額交保金辦保，柯等人配戴科技監控設備回家。北檢31日跨年夜下午5時許二度提抗告。高院於元旦撤銷原裁定，發回北院。

高院昨指出，北院去年12月26、26、29日訊問柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及同案被告彭振聲，僅彭坦承圖利，其他4人都不認罪；高院認為柯等4人多所辯解，從卷證資料來看，否認的答辯未盡相符，認為4人與其他被告或證人顯有「勾串空間」。

京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影
京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影
威京集團主席沈慶京（前）下午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開羈押庭，他坐著輪椅飛快的被推入台北地院。記者邱德祥／攝影
威京集團主席沈慶京（前）下午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開羈押庭，他坐著輪椅飛快的被推入台北地院。記者邱德祥／攝影
應曉薇（中）上午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開的羈押庭。記者邱德祥／攝影
應曉薇（中）上午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開的羈押庭。記者邱德祥／攝影

京華城 應曉薇 李文宗 柯文哲 沈慶京

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