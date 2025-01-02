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柯文哲再開羈押庭！邱臣遠深表遺憾 李國璋批折騰當事人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲起訴後2度交保，檢方抗告都獲發回更裁，新竹市代理市長邱臣遠今天出席市府活動，針對柯案表示對於高院的判決除了深表遺憾之外，也支持柯文哲主席能捍衛自身的清白跟權益，也期待法院進行公平審理。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席柯文哲起訴後2度交保，檢方抗告都獲發回更裁，新竹市代理市長邱臣遠今天出席市府活動，針對柯案表示對於高院的判決除了深表遺憾之外，也支持柯文哲主席能捍衛自身的清白跟權益，也期待法院進行公平審理。記者黃羿馨／攝影

民眾黨主席柯文哲起訴後2度交保，檢方抗告都獲發回更裁，新竹市代理市長邱臣遠今天出席市府活動，針對柯案表示對於高院的判決除了深表遺憾之外，也支持柯文哲主席能捍衛自身的清白跟權益，也期待法院進行公平審理。

柯文哲昨天宣布請辭，事後透過直播向支持者表示，不能因為冗長的司法程序模糊焦點、干擾民眾黨的發展，更不希望拖累台灣的民主政治發展，民眾黨已經推派代理黨主席黃國昌，請大家不要放棄民眾黨，也不要有所謂的退黨潮，繼續心存善量盡力而為。

民眾黨新竹黨部主委李國璋認為，柯文哲發回更裁，看起來北檢不把柯文哲關到死不罷休，不管是直接羈押或是諭知北檢除非有新事證不可再提抗告，地院和高院看起來沒有人願意作出負責的判決，就這樣來回折騰當事人，都是在消耗民眾對於司法的信心，也消耗對執政黨信心。如今看來若不予羈押，再追加1億交保金，或是雙腳都上電子腳鐐，這樣結果也不令人意外。

至於黃國昌代理主席，邱臣遠則說，柯文哲主席對民眾黨來講，是我們的領袖，也是我們民眾黨的創辦人，對於柯主席的所有的決定他予以尊重，也尊重黨內的機制，也感謝黃國昌總召願意在這個時候出來承擔，對內也必須凝聚共識，也要回應民意。

李國璋也說，黃國昌不論是在時代力量擔任黨主席的表現，或是這一年來藍白合立院法案攻防的合作上，還有在民眾黨這4個月應變小組的互動，黃國昌都是邏輯能力強、理念很堅定、思辨能力也強，對於黨務思考運作也是接地氣的人選。

邱臣遠強調，現階段民眾黨最重要的就是所有的黨公職必須在自己的崗位上，認真工作、完成每個支持者跟選民交付的任務跟託付，而他也會全心全意來拚市政，專心市政是現階段每個黨公職都必須落實且最重要的文化，「心存善念、盡力而為，」他強調會秉持民眾黨創黨理念，持續推動市政。

京華城 柯文哲 邱臣遠

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