影／沈慶京傳原訂台大動刀「緊急取消」 抵北院待重開羈押庭

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲等11人涉貪遭台北地檢署起訴，台北地院裁定羈押中的5人交保。北檢針對柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗交保抗告，台灣高等法院發回更裁，北院裁定4人增加保金並配戴科技設備監控、禁接觸同案被告與證人。檢方又抗告，高院撤銷原裁定，發回北院。

據了解沈慶京原訂將要在台大進行手術，不過因北檢抗告成功，因此緊急將手術取消，並在下午2時左右，抵達北院。 威京集團主席沈慶京下午出庭應訊。記者陳正興／攝影

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