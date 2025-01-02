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柯文哲喊話「不要放棄民眾黨」 新竹有新支持者入黨

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，新竹確實有新的支持者加入，但重要的是提出讓民眾相信民眾黨的理念。圖／報系資料照
民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，新竹確實有新的支持者加入，但重要的是提出讓民眾相信民眾黨的理念。圖／報系資料照

民眾黨前主席柯文哲昨辭黨魁後，直播向支持者喊話：「拜託大家繼續支持民眾黨，不要有所謂的退黨潮」，昨晚數千名小草線上入黨塞爆官網。民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，新竹確實有新的支持者加入，但重要的是提出讓民眾相信民眾黨的理念。

柯文哲昨天宣布請辭，事後透過直播向支持者表示，不能因為冗長的司法程序模糊焦點、干擾民眾黨的發展，更不希望拖累台灣的民主政治發展，民眾黨已經推派代理黨主席黃國昌，請大家不要放棄民眾黨，也不要有所謂的退黨潮，繼續心存善量盡力而為。

「一時的入黨、退黨都不必刻意在乎」，李國璋指出，作為負責任的在野黨，必須要有堅持，在柯前主席的理念及新任代理黨主席的帶領下，怎麼樣繼續集合眾人的智慧，提出能讓支持者或其他民眾都能夠相信民眾黨會堅持走下去的理念比較重要。

李國璋也說，黃國昌不論是在時代力量擔任黨主席的表現，或是這一年來藍白合立院法案攻防的合作上，還有在民眾黨這4個月應變小組的互動，黃國昌都是邏輯能力強、理念很堅定、思辨能力也強，對於黨務思考運作也是接地氣的人選。

至於入黨潮跟黃國昌要補選黨主席是否有關連？李國璋認為，無從去判斷有無關聯，不管是柯前主席司法政治案或受黃國昌影響，退黨或入黨潮都只是一時現象，重點要說服更多民眾，不管人數增減，都不應該影響到民眾黨既定的行程和作為。

京華城 柯文哲

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