柯文哲再抵法院等待重開羈押庭 不說話、只是微笑望向媒體
民眾黨主席柯文哲起訴後2度交保，檢方抗告都獲發回更裁，台北地院今傳喚柯上午11時到案，柯從新竹市探視父親的行程折返法院，下午1時06分抵達，先由法警帶往法院地下候審室，等待傍晚6時再開羈庭。
柯文哲現身法院之後，未對檢察官的一再抗告法律動作發表任何看法，只面帶微笑望向媒體後隨即入候審室。
台北地方法院合議庭江俊彥、許芳瑜、楊世賢日前裁定柯文哲加保金到7000萬元交保，並以電子腳鐐科技監控，限制住居、出境及出海，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為，同案被告沈慶京以1億元、應曉薇以3000萬元、李文宗以2000萬元交保，不過，檢方不服交保保裁定，2024年12月31日提抗告。
依台灣高等法院撤銷發回裁定指出，台北地院2024年12月26、27、29日訊問柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及彭振聲，除彭坦承圖利，其他4人不認罪，柯、沈、應、李顯有勾串空間。
高院指出，柯文哲2024年5月26日以LINE傳訊息給彭振聲；威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人與柯2024年5月1日、8日互傳訊息；柯與沈案發後於「陶朱隱園」、威京集團總部密集碰面；沈慶京6月23日、30日、8月14日分別與應曉薇、威京法務經理陳俊源、應曉薇助理吳順民相互通聯。
此外，應曉薇偵查期間刪除與沈慶京及同案被告、證人的通話紀錄；柯文哲2024年5月15日以LINE向李文宗傳送訊息；李文宗8月11日以LINE指示李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，都被認為是在勾串、滅證。
高院認為，柯文哲為台北市前市長、民眾黨前主席，沈慶京為威京集團負責人、應曉薇為台北市議員、李文宗是眾望基金會董事長，4人與共犯、同案被告、證人有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友關係，全有高度勾串可能。
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