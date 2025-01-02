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18時再度開羈押庭 柯文哲換裝後抵北院面露微笑

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
高院昨日發回更裁，民眾黨前主席柯文哲（右）帶著微笑，下午一時許抵達北院。記者陳正興／攝影
高院昨日發回更裁，民眾黨前主席柯文哲（右）帶著微笑，下午一時許抵達北院。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲等11人涉貪遭台北地檢署起訴，台北地院裁定羈押中的5人交保。北檢針對柯、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗交保抗告，台灣高等法院發回更裁，北院裁定4人增加保金並配戴科技設備監控、禁接觸同案被告與證人。

台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定下午6時再開庭。柯文哲今天馬不停蹄，一早7點18分就出門與律師會面，9點多從台北直奔台大醫院新竹分院探視臥病在床的父親，下午快1點趕回台北家中，不到半小時後就前往北院候審室報到。

柯文哲（右前）下午再度來到台北地方法院，等待再度召開的羈押庭。記者邱德祥／攝影
柯文哲（右前）下午再度來到台北地方法院，等待再度召開的羈押庭。記者邱德祥／攝影
台北市前市長柯文哲上午去新竹探視父親，再趕回台北家中換衣服然後出庭。記者潘俊宏／攝影
台北市前市長柯文哲上午去新竹探視父親，再趕回台北家中換衣服然後出庭。記者潘俊宏／攝影
柯文哲（右）下午再度來到台北地方法院，等待再度召開的羈押庭。記者陳正興／攝影
柯文哲（右）下午再度來到台北地方法院，等待再度召開的羈押庭。記者陳正興／攝影

京華城 柯文哲

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