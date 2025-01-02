柯文哲辭黨主席引眾淚 矢板明夫指「做錯」：真愛護民眾黨？

台北市前市長柯文哲昨天宣布請辭民眾黨主席一職，黨內幹部不捨落淚，日本資深媒體人矢板明夫為此在臉書發表看法，表示若柯文哲真正愛護民眾黨，應該做的事不是請辭黨主席，而是趕緊離黨；他並舉日本政治人物田中角榮為例，認為日本政治人物若捲入弊案，出現被逮捕、羈押情況時，大部分的人都會選擇離黨，認為柯在弊案爆發至今四個多月才請辭主席似乎有些晚了，而民眾黨一味護航至今更令人覺得離譜，若三審定讞，柯被判有罪，民眾黨也將不承認司法判斷嗎？

矢板明夫在臉書針對柯文哲請辭民眾黨黨主席一職發表看法，因為看到黨內幹部落淚，有人甚至哭到無法好好講話的情景，感到「隱隱覺得有一些不對」。因為柯文哲辭職的理由並非功成身退，而是捲入貪污圖利等弊案，必須接受審判。

矢板明夫語重心長地表示，若柯文哲真的愛護民眾黨，應該要做的不是辭去黨主席，而是趕緊離黨。這是為了不讓自己的事情連累黨，自己應該主動和政黨徹底切割才對。矢板明夫認為，柯文哲至昨(1)日才請辭黨主席，且未在四個月前被羈押時離黨，看來都已經有些晚了。

他舉出日本政治史上有名的一幕表示，日本政治人物田中角榮在檢察官進入家中要求帶他回去接受調查時，當時先是當場寫了一份「離黨聲明」，並拜託秘書務必要交給當時自民黨幹事長中曾根康弘後，才隨檢察官離家，才在後來的司法過程中，與黨做了切割；且在日本，田中並非個案，日本的政治人物若捲入弊案，出現被逮捕、羈押的情形時，大部分的人都會選擇離黨。

矢板明夫文末也表示，民眾黨至今還在全力護航柯文哲，此舉讓他覺得離譜，認為若柯文哲貪污受賄的指控，在三審定讞後被判有罪，難道民眾黨到最後也不承認司法的判斷嗎？

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