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柯文哲等人撤銷交保發回更裁 李文宗中午北院報到

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影
京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定下午6時再開庭。

台北地院發給檢辯雙方開庭通知書，請柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗於上午11點到法院報到，並在候審室等候下午6時開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到準備出庭應訊。

京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影
京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影
京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影
京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。記者陳正興／攝影

京華城 柯文哲

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