柯文哲辭黨魁引退黨大海嘯？基層：連65歲長者搶著入黨

民眾黨前主席柯文哲昨辭黨魁後，昨晚數千名小草線上入黨塞爆官網；民眾黨台中市黨部主委江和樹說，最擔心退黨「大海嘯」，不過小草選擇相信柯文哲，連65歲長者搶著加入。

江和樹認為，百姓才是我們的老闆，百姓才是我們的支持者，黨意和民意，要永遠站在民意，北檢針對柯文哲涉京華城等案多次抗告，相信人民會憤怒、人民會站出來。

江和樹說，柯辭黨魁，擔心這波退黨潮恐為「大海嘯」，「民眾黨如果倒了，柯文哲就倒了，民眾黨如果滅了，柯文哲就滅了」，這就是一直以來最擔心，但昨天可看見小草還是選擇相信民眾黨、相信柯文哲」。

江和樹說，台灣話說「我們是台灣囝仔，我們有骨氣」，支持民眾黨的朋友、小草們紛紛線上入黨，昨天還有65歲長者不會操作手機，也搶著要加入，今天他請服務團隊協助其他長者入黨。

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