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法院二度讓柯文哲交保檢方再抗告 法界：抗告無次數限制

聯合報／ 記者何祥裕／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片

台北市前市長柯文哲等人涉嫌京華城案收受賄賂案，台北地檢署再度抗告成功，台北地院將在下午6時再開羈押庭，法界人士指出，根據刑事訴訟法，針對法官的裁定聲請抗告，並無次數限制，只要當事人對法院的裁定不服，除非有特別規定，都能向上級法院抗告。

遭起訴的柯文哲二度獲北院交保後，檢方再度抗告成功，法界人士指出，此案在偵查時的法庭攻防跟7月的鄭文燦案相當類似，都是二度抗告後法院才裁定羈押，但案件起訴後的接押，兩人命運卻大不同，桃園地院裁定鄭文燦2800萬交保後，桃園地檢署並未提抗告，鄭文燦得以自由之身進行審判程序。

而柯文哲上月26日起訴後，檢方在北院接押庭上再聲押柯，合議庭裁定3000萬元交保，檢方不服抗告，法院更裁柯7000萬元交保，檢方仍不服，2024年12月31日再提抗告，高院昨晚撤銷發回。

同樣是直轄市長，兩者起訴後待遇卻完全不同，法界人士指出，案件背後是否有特殊考量不得而知，但法官所做的裁定，不管是續押、交保、無保請回或其他特殊強制處分等，主要的目的都是為了要確保審判程序能順利進行，並非提前揭露有罪無罪的心證，不少名嘴都以續押與否或交保金多寡，來評論判有罪的機率高低，是不恰當的。

萬一今天法院開庭後，還是維持交保，北檢能否再抗告，法界人士指出，刑訴法對於抗告無次數限制，只要抗告合法，原審或抗告法院就得處理，過去創下最多抗告紀錄的，就是北檢偵辦砂石車駕駛張德正開車衝撞總統府案，檢方要羈押張，北院卻屢屢裁定交保，北檢總共抗告五次，最後一次高院駁回後，張才確定交保。

京華城 柯文哲

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