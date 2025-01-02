3千人入民眾黨熱潮 黃瀞瑩：北檢執迷不悟抗告、激支持者入黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城案被訴，台北地院裁定交保，北檢二度抗告成功，此舉是否產生反作用力，讓小草大舉入黨，加上柯文哲昨辭黨魁，如今也湧現入黨潮。民眾黨北市議員黃瀞瑩今直言，不到一周已收到超過10件入黨意願與詢問，北檢若執迷不悟、繼續抗告，會激起支持者的入黨意願。

柯文哲昨辭黨主席後，由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理主席一職。民眾黨立法院黨團秘書長周瑜修說，單日昨下午開始到今早入黨3千多人，感謝大家在民眾黨最需要力量時，小草用最直接行動加入，官網一度卡住；至於是否為了黨主席改選而入黨，周榆修強調，入黨要滿4個月才能投票，相信大家不是因為投票才進來的。

議員黃瀞瑩表示，北檢去年12月27日抗告，隔天高院發回台北地院更裁，自己當天迄今陸續收到入黨意願和詢問，而且是各年齡層都有，不到一周已有超過10件。

黃瀞瑩分析，她有提供入黨的網路連結給對方，但有些年紀較長者，仍習慣書面申請，由此可見，民眾黨不見得只有年輕人才願意加入，也會有長輩。此外，最近看臉書許多柯粉社團，不少人更從每年繳費的一般黨員升級為終生黨員；也有非黨員的支持者，近來願意來黨的活動當志工。

她認為，北檢一直都提不出更多新事證，而是採用網路或新聞輿情作為言詞論證，相對薄弱，會使平常有在看新聞和網路文章的民眾黨支持者感到不公平。

黃瀞瑩說，高院駁回、北檢抗告的理由，還是以許多新聞報導作為佐證，在沒有看到更多新事證底下，北院要去更裁，實在沒道理。如此來來回回是浪費司法資源，不知北檢作何居心？

她直言，京華城案持續延燒，北檢若還是執迷不悟，繼續提抗告，司法濫訴之下，還是激起支持者想要入黨意願。儘管外界指柯文哲辭主席會有退黨潮，如今湧現入黨潮，她希望能夠持續，甚至未來民眾黨有聲援活動，黨員可以走出來，實體參與、挺身支持。

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