快訊

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

柯文哲案證人陸續翻供！黃智賢指法官要負責 點名北檢不敢碰「她」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲卸下民眾黨主席一職，再度面臨被羈押的壓力。 記者林澔一/攝影
柯文哲卸下民眾黨主席一職，再度面臨被羈押的壓力。 記者林澔一/攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今晚6時再開庭。名嘴黃智賢昨在臉書指出，柯在交保後，諸如蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已一一翻供，負責審理此案的北院法官江俊彥，因為給予柯文哲可能的串供空間，必須為此負責。

黃智賢說：「江俊彥法官，不知為什麼拚命幫柯文哲製造串供的機會。現在重要證人，一個一個翻供了。這一切，將來一件一件，都要江俊彥負責。」她認為，包括蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已翻供，疑似是柯文哲串供滅證的結果，「連江俊彥法官自己都承認，但他還是讓柯文哲交保」，黃還反問江俊彥「滿意否？」，認為是江幫柯文哲製造串供的空間。

黃智賢認為，柯在交保後，諸如蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已一一翻供，審理此案的法官江俊彥（圖）要負責。聯合報系資料照
黃智賢認為，柯在交保後，諸如蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已一一翻供，審理此案的法官江俊彥（圖）要負責。聯合報系資料照

提及柯文哲串供的可能性，黃智賢說，柯文哲這方面擁有如教科書般的實質影響力，在Excel的表格裡，前後大亨都證稱有給錢，「如果柯文哲要求，會不會都翻供？」，並認為法官似乎很吃柯文哲說謊的邏輯這一套，還很當回事。

黃智賢再說到柯文哲的祕書「橘子許芷瑜，表示橘子因為是柯媽的人，而柯媽是柯文哲最信任的人，又深度涉入柯文哲的黨政事業，然而柯媽卻是「北檢不敢碰，不敢搜，不敢約談的人」。她並認為北院聲稱，要將橘子弄回來是北檢的責任，讓她很是訝異，表示要求橘子返國是柯文哲和民眾黨的責任。

柯文哲 橘子 許芷瑜 黃智賢

延伸閱讀

北檢二度抗告成功「比追殺扁更狠」 陳昭姿：證明柯文哲是超重量級

柯文哲露面辭黨主席接觸幾名證人？律師：羈押可能性再提高

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

法國版鹽水蜂炮？跨年煙火炸到凱旋門消失 網笑：比二戰火力還兇

相關新聞

法院二度讓柯文哲交保檢方再抗告 法界：抗告無次數限制

台北市前市長柯文哲等人涉嫌京華城案收受賄賂案，台北地檢署再度抗告成功，台北地院將在下午6時再開羈押庭，法界人士指出，根據...

法官上午11時傳柯文哲下午6時開羈押庭　在候審室等7小時

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁...

柯文哲再度趕返新竹探望柯爸 神色凝重已無昨日笑容

民眾黨前主席柯文哲日前7千萬元交保，昨返回故鄉新竹探望臥病的柯爸柯承發，並與柯媽何瑞英到城隍廟祈福，因檢方再度抗告成功，...

柯文哲案證人陸續翻供！黃智賢指法官要負責 點名北檢不敢碰「她」

名嘴黃智賢昨在臉書指出，柯在交保後，諸如蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已一一翻供，負責審理此案的法官江俊彥，因為給予柯文哲可能的串供空間，必須為串供的可能性負責。

柯文哲等人撤銷交保發回更裁 李文宗中午北院報到

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁...

柯文哲辭黨魁引退黨大海嘯？基層：連65歲長者搶著入黨

民眾黨前主席柯文哲昨辭黨魁後，昨晚數千名小草線上入黨塞爆官網；民眾黨台中市黨部主委江和樹說，最擔心退黨「大海嘯」，不過小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。