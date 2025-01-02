柯文哲案證人陸續翻供！黃智賢指法官要負責 點名北檢不敢碰「她」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今晚6時再開庭。名嘴黃智賢昨在臉書指出，柯在交保後，諸如蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已一一翻供，負責審理此案的北院法官江俊彥，因為給予柯文哲可能的串供空間，必須為此負責。

黃智賢說：「江俊彥法官，不知為什麼拚命幫柯文哲製造串供的機會。現在重要證人，一個一個翻供了。這一切，將來一件一件，都要江俊彥負責。」她認為，包括蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已翻供，疑似是柯文哲串供滅證的結果，「連江俊彥法官自己都承認，但他還是讓柯文哲交保」，黃還反問江俊彥「滿意否？」，認為是江幫柯文哲製造串供的空間。

黃智賢認為，柯在交保後，諸如蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已一一翻供，審理此案的法官江俊彥（圖）要負責。聯合報系資料照

提及柯文哲串供的可能性，黃智賢說，柯文哲這方面擁有如教科書般的實質影響力，在Excel的表格裡，前後大亨都證稱有給錢，「如果柯文哲要求，會不會都翻供？」，並認為法官似乎很吃柯文哲說謊的邏輯這一套，還很當回事。

黃智賢再說到柯文哲的祕書「橘子」許芷瑜，表示橘子因為是柯媽的人，而柯媽是柯文哲最信任的人，又深度涉入柯文哲的黨政事業，然而柯媽卻是「北檢不敢碰，不敢搜，不敢約談的人」。她並認為北院聲稱，要將橘子弄回來是北檢的責任，讓她很是訝異，表示要求橘子返國是柯文哲和民眾黨的責任。

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