柯文哲案證人陸續翻供！黃智賢指法官要負責 點名北檢不敢碰「她」
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定今晚6時再開庭。名嘴黃智賢昨在臉書指出，柯在交保後，諸如蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已一一翻供，負責審理此案的北院法官江俊彥，因為給予柯文哲可能的串供空間，必須為此負責。
黃智賢說：「江俊彥法官，不知為什麼拚命幫柯文哲製造串供的機會。現在重要證人，一個一個翻供了。這一切，將來一件一件，都要江俊彥負責。」她認為，包括蔡壁如、林崇傑、范有偉等重要證人都已翻供，疑似是柯文哲串供滅證的結果，「連江俊彥法官自己都承認，但他還是讓柯文哲交保」，黃還反問江俊彥「滿意否？」，認為是江幫柯文哲製造串供的空間。
提及柯文哲串供的可能性，黃智賢說，柯文哲這方面擁有如教科書般的實質影響力，在Excel的表格裡，前後大亨都證稱有給錢，「如果柯文哲要求，會不會都翻供？」，並認為法官似乎很吃柯文哲說謊的邏輯這一套，還很當回事。
黃智賢再說到柯文哲的祕書「橘子」許芷瑜，表示橘子因為是柯媽的人，而柯媽是柯文哲最信任的人，又深度涉入柯文哲的黨政事業，然而柯媽卻是「北檢不敢碰，不敢搜，不敢約談的人」。她並認為北院聲稱，要將橘子弄回來是北檢的責任，讓她很是訝異，表示要求橘子返國是柯文哲和民眾黨的責任。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言