柯文哲再度趕返新竹探望柯爸 神色凝重已無昨日笑容

民眾黨前主席柯文哲日前7千萬元交保，昨返回故鄉新竹探望臥病的柯爸柯承發，並與柯媽何瑞英到城隍廟祈福，因檢方再度抗告成功，高院昨撤銷原裁定，柯今早不到7時就出門找律師，上午10點38分趕返新竹探望柯爸，全程神色凝重，不發一語。

柯文哲昨才辭掉黨主席，今一早就步出家門，搭車前往律師事務所，面對提問，柯文哲僅長嘆一聲「唉」，據悉是為了接下來第3次的羈押庭與律師商討對策，約莫待1個多小時。

接著柯文哲也搭車趕返新竹探望柯爸，上午10點38分抵達新竹台大分院，因醫院大塞車，為趕時間，柯文哲徒步從鐵道路下車走到醫院大門，全程神色凝重且相當匆忙，面對媒體提問不發一語。

據了解，柯文哲因臨時接到通知要趕回台北，約莫會在醫院停留半小時探望柯爸，而柯媽近來也都在醫院照顧柯爸，一家3口只能在醫院短暫團聚。而柯文哲自從交保後，幾乎每天往返新竹探望臥病在床的柯爸，先前柯文哲受訪時也表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。

柯文哲昨天上午也返回新竹探望柯爸柯承發，並和柯媽一起到城隍廟拜拜祈福，柯文哲全程也緊緊牽住柯媽的手，氣色與心情明顯很好多，而柯文哲似乎受到檢方再度抗告成功的影響，今天氣色和心情已不如昨日。

檢方再度抗告成功，高院昨撤銷原裁定，發回北院。高院認為，柯文哲為台北市長前市長、民眾黨前主席，沈慶京為威京集團負責人、應曉薇為台北市議員、李文宗為眾望基金會董事長，他們與共犯、同案被告、相關證人間，有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友關係，有事實足認4人與其他被告、證人間有高度相互勾串可能。

另高院也指出，現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺，4人保釋在外，顯然可輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串，並不因4人、同案被告及相關證人已於偵查中為相關陳述而有區別。北院的裁定沒有說明具體的執行方法，高院認為理由不備，檢察官抗告有理，因此撤銷原裁定、發回更裁，不得再抗告。 民眾黨前主席柯文哲今天搭車趕返新竹探望柯爸，上午10點38分抵達新竹台大分院，因醫院大塞車，為趕時間，柯文哲徒步從鐵道路下車走到醫院大門，全程神色凝重且相當匆忙，面對媒體提問不發一語。記者王駿杰／攝影

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