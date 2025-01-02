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才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈只吐一字心聲

法官上午11時傳柯文哲下午6時開羈押庭　在候審室等7小時

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告，台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院今表示，已排定下午6時再開庭。

台北地院表示，合議庭預計由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢3人開3個法庭同時訊問，合議庭並發給檢辯雙方開庭通知書，請柯文哲等人於上午11點到法院報到，並在候審室等候下午6時開庭，被告要在候審室等7小時。

再次更裁羈庭的被告是柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗。

去年8月底，檢廉查辦柯文哲，搜索柯後2次聲押柯才獲准，2個月偵查押期屆滿前，檢方聲請延押柯獲准；上月26日，柯起訴由法院接押，檢方再聲押柯，裁定3000萬元交保，檢方抗告，法院更裁柯7000萬元交保，檢方不服，2024年12月31日再提抗告，高院昨晚撤銷發回。

京華城 柯文哲

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