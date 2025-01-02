黃國昌：政府不押柯不罷休 民眾黨設司法小組聲援

民眾黨前主席柯文哲二度交保後北檢抗告成功，高院發回更裁。民眾黨代理黨主席黃國昌今天表示，高院撤銷發回理由讓社會譁然，民進黨政府是不押柯文哲勢不罷休，民眾黨將設立司法正義工作小組，防止司法遭政治介入。

民眾黨昨天舉行擴大中央委員會議，前黨主席柯文哲主持會議，並向中央委員請辭黨主席，而中央委員會推舉立法院黨團總召黃國昌為代理黨主席。

黃國昌擔任代理黨主席後首日一早，便赴中央黨部主持晨會，晨會結束在黨部外接受媒體訪問。

媒體詢問，如何看待民進黨台北市議員簡舒培質疑柯文哲昨天與黨公職道別涉嫌串供。黃國昌表示，沒看法院裁定就急著潑髒水的人，他只有一點忠告，應該要有基本的閱讀能力；北院裁定明確提到，工作上的接觸不在限制範圍內，且為避免柯文哲遭抹黑，昨天會議全程錄音錄影，僅只有討論工作與黨務，完全不涉及司法程序內容。

黃國昌表示，不論是民進黨議員或側翼，如果欠缺基本閱讀能力，急著出來潑髒水，只反應出民進黨見獵心喜，且繼續政治追殺柯文哲，不會給台灣社會帶來任何正面影響與價值。

談及高院昨天再度發回更裁，黃國昌強調，高院第一次撤銷發回理由是柯文哲有逃亡之虞，後來裁定增加交保金、電子監控系統，第2次完全180度大轉彎，理由變更成有串證之虞，甚至稱現在通訊軟體很發達。

黃國昌表示，若按照高院第2次撤銷發回的理由，台灣司法的正當法律程序與司法人權遭遇很大危害，因為高等法院等於在跟全體民眾宣告，未來檢察官不羈押就不會辦案，「已經押4個月了還不夠，一定要繼續押」，這真的是台灣人要的司法程序正義嗎。

黃國昌批評，高院昨天撤銷發回的理由讓社會譁然，法界人士已提出強烈批評，在這一次又一次過程中充分展現出，民進黨政府是不押柯文哲勢不罷休，但民眾黨不會因此畏懼、退縮，相信柯文哲本人及律師團隊一定會捍衛柯文哲司法人權到最後一刻，民眾黨所有黨公職也會在正當法律程序原則下，持續關心聲援，並依照規定，開庭時到場旁聽。

黃國昌表示，今天會議決定在中央黨部設立司法正義工作小組，主要是為了司法程序中的人權保障，並防止檢察官違法濫權，成員以法律人為主，包含黨內同志及黨外長期耕耘司法的人士。

黃國昌強調，司法正義工作小組的成立目的，不只是聲援柯文哲遭遇的政治追殺，還要防止未來台灣的司法程序被政治力介入操作，甚至產生侵害人權的狀況。

商品推薦