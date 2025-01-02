才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈嘆：唉

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案等案，目前以7千萬元交保，昨在中央委員會上辭掉黨主席身分，交由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理。柯文哲今天一早不到7時就趕出門，趕往律師事務所，面對媒體追問，柯文哲並無多作回應，僅無奈嘆一聲「唉！」

檢方再度抗告成功，高院昨撤銷原裁定，發回北院。高院認為，柯文哲為台北市長前市長、民眾黨前主席，沈慶京為威京集團負責人、應曉薇為台北市議員、李文宗為眾望基金會董事長，他們與共犯、同案被告、相關證人間，有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友關係，有事實足認4人與其他被告、證人間有高度相互勾串可能。

另高院也指出，現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺，4人保釋在外，顯然可輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串，並不因4人、同案被告及相關證人已於偵查中為相關陳述而有區別。北院的裁定沒有說明具體的執行方法，高院認為理由不備，檢察官抗告有理，因此撤銷原裁定、發回更裁，不得再抗告。

柯文哲才辭掉黨主席，今一早就步出家門，搭車前往律師事務所，面對提問，柯文哲僅長嘆一聲「唉」，據悉是為了接下來第三次的羈押庭與律師商討對策，約莫待1個多小時。

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