柯文哲辭黨主席交保仍遭撤銷 簡舒培曝關鍵原因：顯見仍有影響力

柯文哲昨天宣布辭去民眾黨主席，不過高院仍撤銷北院原7000萬元交保裁定，民進黨議員簡舒培表示，柯出來後、前立委蔡壁如對於起訴書證詞疑「翻供」以及中央委員林富男幫否認柯有USB，顯見柯就算辭黨主席，還是有實質影響力，加上目前有其他案在調查，「在外面趴趴走多一天，串證、滅證的風險就多一分。」

簡舒培指出，按理來說，柯除了同住妻子陳佩琪外，跟其他證人不會有什麼「必須」接觸情況，但柯今天卻大喇喇跑去主持民眾黨的中央委員會議辭去黨主席，更上演跟黨公職一一告別戲碼，這場會議包括周榆修、許甫、陳智菡、黃瀞瑩、吳怡萱等都是證人，甚至柯還跟黃瀞瑩開玩笑說「你是轉被告還是證人」簡直是串證大會。

簡舒培表示，小草可能會強辯說柯是為了辭黨主席才不得不主持中央委員會議，屬於工作上必須，但柯在羈押期間就曾寄辭職信，北院去年12月20日就已裁准柯文哲要求，結果人都交保兩次，民眾黨還是堅稱沒有收到這封辭職信，柯主持中央委員會議也隻字不提，彷彿從頭到尾都沒有這封信存在。

簡舒培說，若柯真有寄出這封辭職信，大可獲保後就在臉書發文宣布「我已經請辭，請中央委員會依黨章推舉代理黨主席」即可，完全沒有親自主持會議的必要，「到底是民眾黨刻意說謊？還是柯文哲根本沒有寄出這封信？」

簡舒培表示，柯案起訴書指出蔡壁如作證時證實行動硬碟是柯文哲所使用、檔案作者「wen」就是柯，結果柯交保後，蔡壁如突改口說：「如果真的起訴書這麼寫，我就去告檢調。」突然的翻供成了北檢二度抗告理由之一，而民眾黨中央委員林富男也被問這件事時，稱柯文書管理能力是差的不會有USB，幫柯否認行動硬碟存在，「這難道不是柯文哲交保後發揮實質影響力的結果？」

簡舒培說，民眾黨不惜背著「全黨挺貪污」罵名、看著民調直直落，也要跟柯文哲捆綁著，連被起訴都捨不得送中評會。很明顯地，柯無論有沒有「黨主席」這個頭銜仍牢牢掌控民眾黨，對於捲入此案黨公職，甚至跟隨柯卸任的前市府官員，都仍有實質影響力，且現在不僅京華城案還有一個關鍵證人橘子仍潛逃海外，柯還有其他遭告發的案子偵辦中，以柯「視法治於無物」心態，「在外面趴趴走多一天，串證、滅證的風險就多一分！」

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