柯文哲露面辭黨主席接觸幾名證人？律師：羈押可能性再提高

台北地檢署31日對民眾黨主席柯文哲等四人交保裁定二度抗告，台灣高等法院合議庭昨(1日)晚間裁定，以柯等人勾串空間大，台北地方法院認四人無羈押必要「似嫌速斷」，再發回更裁。律師林智群在臉書指出，柯文哲可能因違反法院裁定不得接觸證人一事，升高了這次羈押的可能性；他並認為，高等法院重視的不再只是避免逃亡，而是防止柯與證人串供，因為現代科技讓串供不被查到的方式增多，因此這回的羈押可能性很高。

民眾黨昨天舉行中央委員會，柯文哲宣布請辭黨主席，另推舉民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任代理主席。林智群在臉書針對柯文哲一行人涉貪案提出質疑：「阿北今天接觸了幾個證人？」林智群表示，法院要求柯文哲交保後不得接觸證人，但他似乎已違反相關規定，讓檢察官在接下來的開庭，會將炮火猛攻被告接觸證人一事，而柯文哲律師屆時也會以「工作需求」才接觸證人為藉口進行攻防。

林智群說，高等法院這次發回裁定著重在「串供的可能性」，這件事情也可能影響法院的判斷，至少讓羈押的可能性提高。他並不認爲柯文哲能提出方案，保證不會接觸證人，因為現代科技可以彼此接觸而不被查到的方式太多，所以這次羈押的可能性很高。

網友見文在留言區表示，或許屆時柯文哲會辯稱「不知道他們是證人」，也認為柯不會那麼守法，又或許會請妻子陳佩琪當中間人，這樣就不算是直接跟證人串供甚至滅證。

有人認為民眾黨在柯文哲交保後還如此高調不避諱，證明「整個黨都是法盲」，還有網友詢問，被告在交保後違反規定接觸證人的話，是不是能沒收保證金？

商品推薦