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影／爭取主席改選？ 黃國昌：跟阿北彼此知道目標相同

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨請辭黨魁後，由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理。記者張曼蘋／攝影
民眾黨前主席柯文哲昨請辭黨魁後，由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理。記者張曼蘋／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨請辭黨魁後，由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理。黃國昌今被問及接下來是否會在黨主席改選上力爭，他先是沉默數秒，隨後說雖然他跟柯文哲很長時間沒碰面，但心裡在想的事情，對黨接下來的發展，「其實不用太多的言語，我們彼此都知道目標是相同的。」

黃國昌今上午遵循柯文哲以往慣例，上午7時30分在黨部開晨會。會後黃國昌受訪表示，針對黨主席改選，就整個時程上面安排，還是要依照黨章的規定，所成立的選舉委員會，由選舉委員會來規畫相關時程。

現場媒體追問是否會爭取黨主席，黃國昌沉默數秒後說，「其實我跟阿北雖然很長的一段時間沒有碰面，但我們心裡面在想的很多事情，對黨接下來的發展、對很多重要的公共議題，其實不用太多的言語，我們彼此都知道目標是相同的」，昨全體中央委員大家情緒都非常濃厚，包括他個人在內，但他要強調，民眾黨在柯文哲帶領下，黨的精神、黨的價值非常清楚，他們也會延續相同精神。

至於有人質疑開中央委員會是公開串證，黃國昌說，這些還沒有去看法院裁定，就急著潑髒水的人，只有一點忠告就是，基本的閱讀能力要有，在北院裁定中，很明確說了在工作上面正常的接觸，本來就不在限制範圍之內，且昨天整場會議，為了避免柯文哲繼續遭到抹黑，整場會議是全程錄音，所討論的就是只有工作，就是只有黨務，完全不涉及現在正在進行司法程序的內容。

黃國昌強調，昨天高院撤銷發回的理由下來後，可以說在這一次又一次的過程中，充分展現出來的是民進黨政府不押柯文哲勢不罷休，相信柯文哲本人及整個律師團隊，一定會為柯文哲主席的司法人權捍衛到最後一刻，民眾黨黨公職也會在遵循正當法律程序下，持續關心聲援，且依照規定開庭到場旁聽。

京華城 柯文哲

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