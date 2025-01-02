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柯文哲案女法官整天開庭 檢察官「6度」聲押要等日落以後…

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢方跨年夜再抗告。台灣高等法院昨撤銷交保裁定發回更裁，台北地院最快「日落以後」傳喚柯等4人開庭，檢察官準備「第6度」聲押柯。

去年8月底，檢廉查辦柯文哲，搜索柯後2次聲押柯才獲准，2個月偵查押期屆滿前，檢方聲請延押柯獲准；上月26日，柯起訴由法院接押，檢方再聲押柯，裁定3000萬元交保，檢方抗告，法院更裁柯7000萬元交保，檢方不服，2024年12月31日再提抗告，高院昨晚撤銷發回。

由於受命「衛股」女法官許芳瑜今天上、下午均有排庭期，台北地院表示，預計最快要今天晚上才會開庭，檢方正準備「第6度」聲押柯文哲及威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗。

檢察官抗告指出，綽號「橘子」的許芷瑜是負責處理柯文哲私密行程、保管財務及收受金錢的要角，掌握3筆金流；柯2022年10月24日在市長辦公室踩飛輪見「博弈教父」陳盈助的左右手邱清章，邱將300萬元放在市長辦公室地上，柯將錢交給許女。

抗告指出，李文宗的范姓秘書稱，許芷瑜親將欲存入眾望基金會的150萬元交給她；柯2024年3月拜會「悟覺妙天」禪師帶走裝有1000萬元現金的皮箱交給許芷瑜保管，再指示許女逐筆交付李文宗、木可公關負責人李文娟處理新故鄉協會事務，為防柯與許女串證，柯有羈押必要。

高院撤銷裁定說，台北地院2024年12月26、27、29日訊問柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及彭振聲，除彭坦承圖利，其他4人不認罪，柯、沈、應、李顯有勾串空間。

高院指出，柯文哲2024年5月26日以LINE傳訊息給彭振聲；威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人與柯2024年5月1日、8日互傳訊息；柯與沈案發後於「陶朱隱園」、威京集團總部密集碰面；沈慶京6月23日、30日、8月14日分別與應曉薇、威京法務經理陳俊源、應曉薇助理吳順民相互通聯。

此外，應曉薇偵查期間刪除與沈慶京及同案被告、證人的通話紀錄；柯文哲2024年5月15日以LINE向李文宗傳送訊息；李文宗8月11日以LINE指示李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，都被認為是在勾串、滅證。

高院認為，柯文哲為台北市前市長、民眾黨前主席，沈慶京為威京集團負責人、應曉薇為台北市議員、李文宗是眾望基金會董事長，4人與共犯、同案被告、證人有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友關係，全有高度勾串可能。

京華城 柯文哲

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