柯文哲辭黨魁 民眾黨：3千小草湧入黨

民眾黨前主席柯文哲昨辭黨魁後，由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理黨主席，昨晚湧入數千人線上入黨，塞爆官網系統。黃國昌今維持柯文哲慣例上午7時30分開晨會。黃透露，將設司法正義工作小組聲援柯文哲遭遇的政治追殺，更要防止未來司法程序被政治力介入操作，產生人權侵害狀況。

黃國昌稍早受訪表示，今早上按照黨的運作慣例，由秘書長周榆修率領一級主管工作會報，照中央黨部過去各項列管的事項，由各個單位主管依例提出工作報告，工作會議上也做了幾個重要決定，首先接下來會在中央黨部設立司法正義工作小組，成立一個以法律人，包括黨內優秀同事，及黨外非常多長期耕耘司法正義的人士。

黃國昌強調，不僅是聲援柯文哲在司法程序上，遭遇到的種種政治追殺，更重要是要防止未來台灣的司法程序被政治力所介入操作、左右，而產生人權侵害的狀況；其次昨在柯文哲前主席公開跟大家談話的影帶後，有非常多的人申請線上入黨，導致線上入黨的系統已經達到了飽和上限，歡迎大家一起加入民眾黨這個大家庭。

黃國昌說，民眾黨從來就不是一個人，是一個團隊，這個團隊為了讓台灣可以變得更好，相信這個團隊的人會越來越多，陣容也會越來越壯大，最後則是依照前主席柯文哲昨天在會議上的指示，由中央黨部籌畫黨主席改選的行政事務，等到籌畫到一個階段後，會正式成立黨主席改選的選舉委員，會再跟大家說明。

對於昨線上入黨系統湧入人潮，周瑜修說，單日昨下午開始到今早入黨3千多人，感謝大家在民眾黨最需要力量時，小草用最直接行動加入，官網一度卡住；至於是否為了黨主席改選而入黨，周榆修強調，入黨要滿4個月才能投票，相信大家不是因為投票才進來的，時程會盡量在二月，但因為中間卡到農曆年，會再評估。 黃國昌透露，將設司法正義工作小組聲援柯文哲遭遇的政治追殺，更要防止未來司法程序被政治力介入操作，產生人權侵害狀況。

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