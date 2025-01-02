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北檢二度抗告成功「比追殺扁更狠」 陳昭姿：證明柯文哲是超重量級

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲兩次各以3000萬、7000萬交保，都被北檢抗告成功，民眾黨立委陳昭姿（右）認為這代表柯的超重量級身分。記者林俊良／攝影
柯文哲兩次各以3000萬、7000萬交保，都被北檢抗告成功，民眾黨立委陳昭姿（右）認為這代表柯的超重量級身分。記者林俊良／攝影

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲等11人涉貪遭台北地檢署起訴，台北地院裁定羈押中的5人交保。北檢針對柯、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗交保抗告，台灣高等法院發回更裁，北院裁定4人增加保金並配戴科技設備監控、禁止接觸同案被告與證人。檢方在31日又抗告，高院昨(1)日再度撤銷原裁定，並發回北院。民眾黨立委陳昭姿對此透過臉書表示，北檢此舉，比起當年追殺陳水扁總統，是有過之而無不及。

陳昭姿昨在臉書針對柯文哲等11人涉貪案，北檢再度抗告成功，發文說道：「比起當年追殺陳水扁總統，有過之而無不及！這才明白，原來柯P是超重量級的政治人物，他的影響力讓太多人害怕了！」

陳昭姿隨文還貼出自己以雙手挽著柯文哲的妻子陳佩琪、與柯文哲夫婦並肩而行，及民眾黨成員與柯文哲的合影，並在另一臉書帳號表示：「台灣民眾黨還是台灣民眾黨，柯P還是柯P，是終身黨員，是最支持的志工，我們只會更團結，深化台灣民主，美好台灣！」

但有網友見文在留言區開轟，表示「阿扁總統的問題不要跟這個騙子對比可以嗎？侮辱阿扁總統」，認為陳昭姿是在消費陳水扁，並覺得柯文哲「一出來就跟一堆證人接觸，誰還相信他」。不少網友還將苗頭指向民眾黨，認為民眾黨不懂反省「執迷不悟、不知悔改」，直至今日仍說不清楚假帳究竟從何而來。

柯文哲 陳昭姿 陳水扁

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