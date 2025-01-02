快訊

基隆公寓半夜大火…七旬重聽翁成焦屍 同住弟：有敲門但聽不到

紐奧良皮卡車撞人群15死35傷…Sugar Bowl宣布延期一天 凶嫌車內發現IS旗幟

高院再撤銷柯文哲交保決定 葉慶元：這次北院應該會裁押

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲7000萬元交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾學仁／攝影
民眾黨前主席柯文哲7000萬元交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾學仁／攝影

高院第2度撤銷民眾黨前黨主席柯文哲交保決定，律師葉慶元在臉書「葉慶元律師（葉狀師）」表示，本案的演進很奇妙的和鄭文燦的案子非常相似，都是地方法院裁定交保，但是兩度被高等法院撤銷發回。

民眾黨前主席柯文哲7000萬元交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。

「我很難想像，台北地方法院還是會堅持要讓柯文哲交保」。葉慶元表示，這一次撤銷發回，台北地院應該就會將柯文哲裁定羈押，「和鄭文燦案相同」。

葉慶元說，高院撤銷發回的理由中，列舉了7項疑點，包括柯文哲2024年5月26日以LINE傳送訊息給彭振聲；沈慶京掌控的威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人與柯文哲於同年5月1、8日互傳訊息；柯文哲與沈慶京在案發後於陶朱隱園、威京集團總部密集碰面。另沈慶京於同年6月23、30日、8月14日分別與應曉薇、陳俊源、吳順民相互通聯；應曉薇於偵查期間刪除與沈慶京及其他同案被告、證人的通話紀錄；柯文哲於同年5月15日以LINE向李文宗傳送訊息；李文宗同年8月11日以LINE指示胞妹李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，都被認為是在勾串、滅證。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

北檢再度抗告成功！柯文哲交保遭撤銷…白陣營批：對柯政治追殺到何時

北檢再度抗告成功 高院撤銷柯文哲7000萬交保裁定…民眾黨駁證據薄弱

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保、科技監控 高院撤銷發回

高院進度提前…柯文哲交保北檢二度抗告 晚間8點15分結果出爐

相關新聞

柯文哲二度交保被撤銷 游盈隆：台灣司法高度不確定性再添1例

民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴，台北地院裁定7000萬元交保，台北地檢署不服提抗告。台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。...

高院再撤銷柯文哲交保決定 葉慶元：這次北院應該會裁押

高院第2度撤銷民眾黨前黨主席柯文哲交保決定，律師葉慶元在臉書「葉慶元律師（葉狀師）」表示，本案的演進很奇妙的和鄭文燦的案...

【總編開箱】監院一本報告書和7千萬交保金 柯文哲總統列車已過站

2024年1月13日晚上，民眾黨總統候選人柯文哲新莊競選總部萬頭攢動。「我要請你們不要放棄，台灣民眾黨不會放棄，我們一直在這裡繼續當台灣的良心，做你們的靠山。」柯文哲的敗選感言仿如催眠藥變成支持者東山再起願景。誰能想到7個月後，監察院的一本報告書拆穿了滿口新政治文化的柯文哲道貌岸然一面。

新聞眼／柯文哲為民眾黨續命 官司未必樂觀

民眾黨主席柯文哲官司纏身，昨天請辭黨魁職務。在民眾黨風雨飄搖之際，柯文哲選擇請辭黨主席，看似為民眾黨續命，也有利柯自己後...

柯文哲請辭主席辭意堅 中委會全場大哭

民眾黨昨天舉行臨時擴大中央委員會，黨主席柯文哲宣布請辭，隨後推舉民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任代理主席。與會人士透露，柯...

高院提7疑點 柯文哲交保「似嫌速斷」

台北地檢署前天對民眾黨主席柯文哲等四人交保裁定二度抗告，台灣高等法院合議庭由受命法官楊志雄、庭長謝靜慧，陪席法官吳志強組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。