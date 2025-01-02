高院再撤銷柯文哲交保決定 葉慶元：這次北院應該會裁押

高院第2度撤銷民眾黨前黨主席柯文哲交保決定，律師葉慶元在臉書「葉慶元律師（葉狀師）」表示，本案的演進很奇妙的和鄭文燦的案子非常相似，都是地方法院裁定交保，但是兩度被高等法院撤銷發回。

民眾黨前主席柯文哲7000萬元交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。

「我很難想像，台北地方法院還是會堅持要讓柯文哲交保」。葉慶元表示，這一次撤銷發回，台北地院應該就會將柯文哲裁定羈押，「和鄭文燦案相同」。

葉慶元說，高院撤銷發回的理由中，列舉了7項疑點，包括柯文哲2024年5月26日以LINE傳送訊息給彭振聲；沈慶京掌控的威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人與柯文哲於同年5月1、8日互傳訊息；柯文哲與沈慶京在案發後於陶朱隱園、威京集團總部密集碰面。另沈慶京於同年6月23、30日、8月14日分別與應曉薇、陳俊源、吳順民相互通聯；應曉薇於偵查期間刪除與沈慶京及其他同案被告、證人的通話紀錄；柯文哲於同年5月15日以LINE向李文宗傳送訊息；李文宗同年8月11日以LINE指示胞妹李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，都被認為是在勾串、滅證。

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