快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

共軍頻秀肌肉 2個月內披露8款新武器 6代戰機設計曝光

柯文哲二度交保被撤銷 游盈隆：台灣司法高度不確定性再添1例

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲7000萬元交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾學仁／攝影
民眾黨前主席柯文哲7000萬元交保，北檢二度提抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾學仁／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴，台北地院裁定7000萬元交保，台北地檢署不服提抗告。台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，台灣司法的高度不確定性再添一例。

游盈隆表示，昨晚8時許高院針對檢察官不服北院裁定柯文哲等4人交保案，撤銷原裁定，發回地院更裁。高院兩次發回更裁，所持理由前後不一，給人一夕變臉的感覺。這說明台灣司法的高度不確定性，也讓台灣司法獨立與公信力再度面臨社會質疑和考驗。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

北檢再度抗告成功！柯文哲交保遭撤銷…白陣營批：對柯政治追殺到何時

北檢再度抗告成功 高院撤銷柯文哲7000萬交保裁定…民眾黨駁證據薄弱

柯文哲請辭黨主席…代理黨魁黃國昌發聲了！向「永遠的阿北」致敬

卸下黨主席職位後現身 柯文哲傍晚返家不回應相關議題

相關新聞

柯文哲辭黨魁 京華城案北檢抗告成功

民眾黨昨天舉行中央委員會，黨主席柯文哲宣布請辭並獲中央委員同意，另推舉民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任代理主席。柯文哲會後...

高院提7疑點 柯文哲交保「似嫌速斷」

台北地檢署前天對民眾黨主席柯文哲等四人交保裁定二度抗告，台灣高等法院合議庭由受命法官楊志雄、庭長謝靜慧，陪席法官吳志強組...

柯文哲二度交保被撤銷 游盈隆：台灣司法高度不確定性再添1例

民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴，台北地院裁定7000萬元交保，台北地檢署不服提抗告。台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。...

【總編開箱】監院一本報告書和7千萬交保金 柯文哲總統列車已過站

2024年1月13日晚上，民眾黨總統候選人柯文哲新莊競選總部萬頭攢動。「我要請你們不要放棄，台灣民眾黨不會放棄，我們一直在這裡繼續當台灣的良心，做你們的靠山。」柯文哲的敗選感言仿如催眠藥變成支持者東山再起願景。誰能想到7個月後，監察院的一本報告書拆穿了滿口新政治文化的柯文哲道貌岸然一面。

新聞眼／柯文哲為民眾黨續命 官司未必樂觀

民眾黨主席柯文哲官司纏身，昨天請辭黨魁職務。在民眾黨風雨飄搖之際，柯文哲選擇請辭黨主席，看似為民眾黨續命，也有利柯自己後...

柯文哲請辭主席辭意堅 中委會全場大哭

民眾黨昨天舉行臨時擴大中央委員會，黨主席柯文哲宣布請辭，隨後推舉民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任代理主席。與會人士透露，柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。