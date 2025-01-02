柯文哲二度交保被撤銷 游盈隆：台灣司法高度不確定性再添1例
民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴，台北地院裁定7000萬元交保，台北地檢署不服提抗告。台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，台灣司法的高度不確定性再添一例。
游盈隆表示，昨晚8時許高院針對檢察官不服北院裁定柯文哲等4人交保案，撤銷原裁定，發回地院更裁。高院兩次發回更裁，所持理由前後不一，給人一夕變臉的感覺。這說明台灣司法的高度不確定性，也讓台灣司法獨立與公信力再度面臨社會質疑和考驗。
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