柯文哲二度交保被撤銷 游盈隆：台灣司法高度不確定性再添1例

2024年1月13日晚上，民眾黨總統候選人柯文哲新莊競選總部萬頭攢動。「我要請你們不要放棄，台灣民眾黨不會放棄，我們一直在這裡繼續當台灣的良心，做你們的靠山。」柯文哲的敗選感言仿如催眠藥變成支持者東山再起願景。誰能想到7個月後，監察院的一本報告書拆穿了滿口新政治文化的柯文哲道貌岸然一面。

2025-01-02 05:50