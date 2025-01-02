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柯文哲請辭主席辭意堅 中委會全場大哭
民眾黨昨天舉行臨時擴大中央委員會，黨主席柯文哲宣布請辭，隨後推舉民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任代理主席。與會人士透露，柯文哲在會中辭意堅決，儘管在場中央委員全力慰留，甚至有人提出榮譽主席的構想，最後全數皆未被本人採納。
昨天會議約一小時。中央委員江和樹率先走出黨部，向媒體證實柯文哲請辭，但柯依然是終身黨員及志工，精神會永遠留在民眾黨；會中也推舉黃國昌擔任代理主席，「十五位中央委員，當場有十四位同意，只有黃國昌沒有舉手」。
江和樹也透露，昨天的會議可說是全場大哭，大家都沒有辦法好好講話，柯文哲不只是黨主席，也是大家的家人跟「阿北」；民眾黨沒有因此分裂，只是黃國昌的壓力很大，「現在黨主席不好接，但是還是要勇敢面對」。
民進黨團書記長蔡易餘表示，民眾黨現在要取得社會大眾信任，就要解釋清楚柯文哲的財務狀況；如今黃國昌擔任代理黨主席，相信社會還是會繼續追問，民眾黨過去就說會調查清楚，但是目前看起來就是想要「翻頁」，希望黃國昌不要雙標，如實跟社會大眾說明清楚。
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