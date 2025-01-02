新聞眼／柯文哲為民眾黨續命 官司未必樂觀

民眾黨主席柯文哲官司纏身，昨天請辭黨魁職務。在民眾黨風雨飄搖之際，柯文哲選擇請辭黨主席，看似為民眾黨續命，也有利柯自己後續官司攻防；但司法審理結果難料，情況未必如白營預估那般樂觀。

台北地檢署偵辦京華城等案，外界一直揣測柯文哲的黨主席身分可以「撐多久」；台北地方法院去年底裁准解除「禁止通信令」，讓柯文哲得以遞交辭職聲明。不過，民眾黨秘書長周榆修受訪時數度重申，民眾黨沒有收到相關請辭信函，該封信件去向始終不得而知。

柯文哲從二○一四年踏入政壇以來，靠著快人快語的柯式語言，擄獲不少年輕支持者，隨後在二○一九創立台灣民眾黨，黨員結構也以年輕族群居多；有別於國內其他傳統政黨，大多是因為認同柯文哲個人理念而加入，民眾黨支持者以「小草」、「柯粉」自居，在在顯示就是「一人政黨」。

但隨著柯涉入司法爭議，甚至遭起訴求處重刑，柯也面臨黨務與官司難以兼顧的抉擇。昨天柯請辭黨主席之後，也宣告進入「民眾黨2.0」的新階段。

民眾黨首要面對的問題，在於柯文哲一手培養民眾黨，如今黃國昌代理黨主席，能否延續支持者的力挺？就連黨內議員都有所擔憂。不過，民眾黨在立法院有八席立委，仍能透過政策與問政，承襲柯文哲的政治理念，也被視為民眾黨續命的關鍵。

只是，柯文哲選擇正式請辭民眾黨主席，固然宣稱是不能讓冗長的司法程序模糊焦點、拖累民眾黨的發展，但就在他請辭後幾個小時，高院再度撤銷地院的交保裁定，顯然請辭黨主席還無法遏止司法風暴來襲；民眾黨面臨的考驗，也並未因柯辭去黨魁而轉危為安，後續發展仍有待觀察。

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